El cruce entre Mariano Closs y Luciana Rubinska por la Selección Argentina Crédito: ESPN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2020 • 15:13

Los periodistas Mariano Closs y Luciana Rubinska, de ESPN 2, se cruzaron este jueves en una nueva emisión del programa F12 por el rendimiento de la Selección Argentina en su debut en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 frente a Ecuador.

Rubinska le dijo al conductor que fue "muy duro" con el equipo argentino. "¿Qué es ser duro?", contestó el relator. "Fuiste muy riguroso, exigente, de una selección que hacía mucho tiempo no jugaba junta, de una selección que viene golpeada hace años", respondió la animadora de C5N.

Argentina derrotó 1 a 0 a Ecuador por las Eliminatorias para Qatar 2022

Luego, el periodista argumentó su posición sobre el tema: "No entiendo que es ser duro. ¿Qué tomás como dureza? ¿Que yo dije que la línea de cuatro no se movía, que los dos laterales no se movían? ¿Eso es ser duro? Eso es una descripción que estoy haciendo, de un técnico que dirigió el primer partido con Ecuador en cancha de Boca".

Ante eso, la periodista deportiva replicó que el equipo "hace un año y pico no jugaba". "No, no me desvíes. (...) Yo estoy diciendo: juegan contra Ecuador en cancha de Boca, el técnico de enfrente (Gustavo Alfaro) tiene jugadores nuevos que son los ecuatorianos. Nos dijo (Jorge) Célico que los había juntado hacía muy poquito tiempo. Nos llamó la atención que no pasaran al ataque ni Montiel como juega en River, que ya es un 8/7, ni (Nicolás) Tagliafico, que lo que mejor hace es pasar al ataque, por adentro y por afuera. Estaba estático".

"El equipo no se encontró, no tuvo fútbol, cosa que observó, se ve, el cuerpo técnico y (Lionel) Scaloni en el segundo tiempo, porque después entró (Nicolás) Domínguez. No fui duro. Me parece que hice una descripción de lo que estaba pasando", agregó.

Por otra parte, la directora de la escuela de periodistas deportivos del Centro de Estudios Terciarios de River Plate, señaló que, "bajo su mirada", el equipo de Scaloni jugó "un partido aburrido, que le faltó rodaje, un equipo que hace un año que no jugaba junto, que viene muy golpeado".

En el mismo sentido, la periodista dijo que vio a un equipo "con entusiasmo, que le faltó fútbol, vuelo, pero para ser una primera demostración", le gustó. En tono conciliador, el periodista de Radio Continental señaló que ambos pensaban igual. "Yo no te escuché así. Yo te escuché más exigente con una selección que para mí hay que empezar a exigirle después de un tiempo de rodaje. Pero son puntos de vista", concluyó.