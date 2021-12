El desagradable licuado que toman Messi y sus compañeros del PSG para los partidos

Para mantenerse en el máximo nivel deportivo, los futbolistas de los clubes más importantes del mundo tienen que seguir exigentes rutinas de ejercicio y, por supuesto, de alimentación. Para esto último, en general, cuentan con profesionales que los guían en cuanto a qué comidas y bebidas ingerir con el objetivo de tener energía y a la vez mantener los físicos que la competencia requiere. Tal es el caso de Lionel Messi y sus compañeros del Paris Saint-Germain quienes, según reveló un jugador del plantel, toman un licuado especial antes de cada encuentro con sus rivales.

No por nada el conjunto de Mauricio Pochettino se encuentra primero en la tabla de posiciones de la Ligue 1. Lo cierto es que además de contar con algunas de las figuras más importantes del fútbol global, como La Pulga, Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos, Ángel Di María, entre otros, los deportistas tienen que seguir las instrucciones que el cuerpo técnico del club les manifiesta, incluso aunque no entiendan bien de qué se trata.

El PSG tiene algunas de las figuras más importantes del mundo FRANCK FIFE - AFP

En relación a esto, el mediocampista español del equipo parisino Ander Herrera contó durante las últimas horas en una entrevista acerca de la alimentación que lleva los días de partido y mencionó este batido que los nutricionistas oficiales les sugieren. Asimismo, explicó por qué en un primer momento se preocupó al tomarlo.

El compañero de Messi describió en diálogo con Futbolemotion que los días de partido no suele desayunar, porque tres comidas les parecen mucho. Dijo además que tiende a ingerir pasta con pollo, algo de verdura y siempre banana, de acuerdo con las recomendaciones de los profesionales. Fue entonces cuando mencionó: “Nos dan un batido de remolacha que a la gente le da mucho asco, a mí no me importa, y la remolacha creo que es lo único que está científicamente probado que mejora el rendimiento”.

Herrera, quien tiene 32 años y fue jugador del Manchester United, agregó: “Es un batido así rojo y, como curiosidad, después del partido orinás de un color fuerte, como si fuera sangre. La primera vez dije: ‘Estoy sangrando’. Pero luego te acordás que te has tomado la remolacha”.

Por otra parte, Ander contó que quienes eligen la música en el vestuario son Di María y Kimpembe, con alternancias entre géneros latinos y franceses. “¿Con cuál te quedas de los dos DJs?”, le preguntó el periodista, a lo que el español contestó: “Con la latina, porque al final es lo que escuchas en la radio y con los amigos. Pero hay que adaptarse”.