El motivo por el que Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI

Ca7riel y Paco Amoroso, los cantantes sensación del país, volvieron a ser noticia, pero esta vez no por arrasar en los premios Latin Grammy, sino porque protagonizaron un altercado en un avión y fueron demorados por el FBI en un aeropuerto en Estados Unidos. Todo fue parte de la grabación de su nuevo tema y no pasó a mayores, pero los argentinos recibieron un buen reto por parte de los oficiales estadounidenses.

Todo comenzó cuando se viralizó un video que muestra a Ca7riel (Catriel Guerreiro) bailar en medio del pasillo del avión. Un colaborador iba filmándolo mientras movía sus brazos y hacía la mímica de la canción, una conducta típica de los raperos en sus videoclips. El look del músico era por demás llamativo: llevaba una camisa Versace de muchos colores, un saco blanco, gafas negras y un piluso de Argentina.

Las miradas de los pasajeros se centraron en él. Algunos siguieron la escena con curiosidad, mientras que otros mostraron incomodidad, interpretándola como una conducta fuera de lugar. El momento se volvió tenso cuando el cantante no notó la presencia de la azafata detrás de él y cuando la mujer quiso pasar por su costado gritó: “¡No! ¡Don’t touch me! (¡No me toques!)”.

El cruce de Ca7riel con una azafata

Ese breve altercado bastó para alterar el clima del avión y encender la polémica, ya que a partir de lo sucedido la tripulación denunció a los músicos y, al llegar al aeropuerto, fueron demorados temporalmente por agentes del FBI. En otro video que se viralizó, se vio a Ca7riel, Paco Amoroso (Ulises Guerriero) y sus músicos junto a sus valijas dándole explicaciones a los policías que bloqueaban su paso.

Tras el tenso episodio, se conoció el porqué del baile del músico en pleno vuelo: era parte del videoclip del nuevo tema que presentaron este lunes. Los argentinos sorprendieron a su público con el estreno de la canción “Chapulín” junto al trapero Ysy A.

"Chapulín", el nuevo tema de Ca7riel y Paco Amoroso junto a Ysy A

Fue el propio Ca7riel el que posteó el nuevo video en su cuenta de Instagram, donde logró rápidamente más de 60 mil likes y cientos de comentarios de sus fanáticos que quedaron encantados con la colaboración. En el videoclip de la canción, filmado con un celular, se ve parte de la gira de los músicos por Estados Unidos y el protagonista del clip es el músico con su particular look. Fiel a su estilo irreverente, se lo puede ver fumar en una sala de casino y bailar en el vuelo de la polémica.

Los cantantes son una de las duplas más innovadoras de la música en la actualidad (Foto: @ca7rielypacoamoroso)

En la última ceremonia de los Latin Grammys, celebrada en Las Vegas, Ca7riel y Paco Amoroso ganaron cinco estatuillas. Los premios que recibieron incluyeron Mejor Álbum de Música Alternativa por “Papota”, Mejor Canción Alternativa por “#Tetas”, Mejor Canción Pop por “El Día del Amigo”, Mejor Video Musical Versión Corta por “#Tetas”, y Mejor Video Musical Versión Larga por “Papota” (Short Film).