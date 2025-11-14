La AFA suspendió al entrenador de Morón por presuntas declaraciones contra Tapia y Toviggino y el club las desmintió

A días de jugarse el partido de vuelta de la semifinal entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón en busca de la final por el ascenso a la primera división, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) tomó una tajante decisión: suspendió provisionalmente por 30 días a Walter Otta, entrenador del Gallo, por presuntas declaraciones contra el arbitraje y la entidad madre del fútbol argentino. En tanto, el club emitió un comunicado rechazando la decisión y desmintiendo las supuestas declaraciones.

Entre el fin de semana pasado, cuando Morón le ganó 1 a 0 a Deportivo Madryn por la ida, y el partido de vuelta, circularon en redes sociales presuntas declaraciones de Otta en las que habría apuntado contra la dirigencia de la AFA. “Ir contra Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia (presidente de la asociación) y Toviggino (tesorero)”, habría expresado el director técnico.

Desde la AFA, por su parte, decidieron suspender a Otta porque consideraron sus presuntas declaraciones como “difamaciones” que implican “palabras o acciones despectivas o denigrantes” contra la AFA. La entidad, además, señaló que el director técnico calificó a las autoridades de la institución como “personajes que causaron un daño irremediable”.

El comunicado de Morón desmintiendo las acusaciones de la AFA

Con esta determinación, Otta no podrá estar presente en Puerto Madryn el domingo a las 17:15, cuando Morón visite al Aurinegro con la intención de llegar a la final del reducido. Por este motivo, el club emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que informó que su cuerpo de abogados se encuentra recopilando pruebas que demuestren que el entrenador hizo las declaraciones que se le acusan.

“Tenemos las pruebas, tenemos un gran cuerpo de profesionales de la abogacía y tenemos la entera convicción de que podremos demostrar que lo relatado por el Tribunal de Ética no condice ni con lo sucedido ni con la personalidad entera, noble y respetuosa de Walter Otta. Esperaremos a que los tiempos de la justicia determinen cada paso a seguir y confiando en que esta situación tendrá un rápido y positivo desenlace”, sostuvo.

Tres días atrás, Morón desmintió las declaraciones que se le adjudicaban a Otta y aseguró que se trataba de una noticia falsa: “Nos vemos en la obligación de tener que salir a desmentir categórica y rotundamente este tipo de operaciones nefastas que no hacen más que manchar la sana y buena competencia que desde la Casa Matriz del fútbol argentino se viene propiciando desde que asumió su actual gestión encabezada por Claudio Tapia.

Toviggino es el tesorero de AFA y mano derecha de Tapia @tapiachiqui

Luego continuó: “Somos conscientes de la existencia de este tipo de operaciones que manchan y ponen en tela de juicio una competencia futbolística acorde a la profesionalización que se demostró con la conquista mundial de nuestra tercera estrella. Repudiamos este accionar y salvaguardamos el buen nombre de nuestro presidente y nuestro tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, quienes trabajan denodadamente todos los días por un fútbol más competitivo, de mayor nivel, de absoluta jerarquía y sobre todo, con la transparencia y la honestidad que demanda nuestra historia y nuestro presente tanto a nivel nacional como también a nivel mundial”.

En esa ocasión, el propio Otta compartió un comunicado en sus redes sociales, en el que sostuvo que se trató de una noticia falsa y advirtió que iniciará acciones legales. “Hay una intencionalidad manifiesta de crear una atmósfera rara de cara al partido del próximo domingo. No puedo más que salir a desmentir rotundamente esta falacia y esta afirmación inexistente”, indicó.

Deportivo Madryn ya había estado envuelto en una polémica semanas atrás, en los cuartos de final del reducido. Durante su visita a Jujuy para enfrentar a Gimnasia, el partido se suspendió en el entretiempo -cuando el conjunto chubutense perdía por 1 a 0- por supuestas amenazas del presidente del equipo local contra la terna arbitral. Los jueces frenaron el encuentro y, días después, la AFA le dio el cruce por perdido 3 a 0 al club jujeño.