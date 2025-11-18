Benjamín Vicuña le hizo frente a las declaraciones de la China Suárez sobre su relación: “Muy patético”

Con el regreso de Mauro Icardi y María Eugenia “La China” Suárez a Buenos Aires, una nueva etapa del conocido WandaGate volvió a instalarse con fuerza en la agenda mediática. En medio de esto, la actriz ofreció entrevistas a Mario Pergolini y Moria Casán, donde volvió a mencionar detalles de su vida privada y algunas situaciones íntimas que vivió durante su relación con Benjamín Vicuña. Esa exposición reavivó viejas tensiones y llevó al actor a romper el silencio, para dejar en claro su cansancio frente a un conflicto que parece no encontrar un cierre definitivo.

Luego de las nuevas declaraciones de la ex Casi Ángeles, el actor chileno decidió finalmente responder y compartió su visión en diálogo con Sálvese Quién Pueda (América TV), el ciclo de Yanina Latorre. Allí dejó ver su agotamiento frente a la exposición constante y marcó distancia de la polémica: “No depende de mí, te puedo decir. Yo estoy con mis hijos, con mi laburo. Es un montón, la verdad. Ya van a mi casa, vienen al trabajo. Yo sé que no tiene que ver con ustedes, pero no entiendo tampoco lo del otro lado”, expresó, sin nombrar directamente a la actriz. Ante la consulta sobre esta nueva etapa de exposición de su expareja, respondió con firmeza: “No hay mucha más vuelta que dar, de verdad. Me parece muy triste, nada más, súper triste”.

La China Suárez apuntó contra Benjamín Vicuña y él salió a responder (Foto: Instagram/@sangrejaponesa @benjaminvicunaok)

En esa misma línea, y al ser consultado sobre los momentos difíciles de la relación a los que Suárez hizo referencia, el actor prefirió mantener un tono prudente. “Si fue así, me da mucha pena. Lo siento muchísimo. Imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. Es súper triste. Como cualquier separación”, señaló. Sin embargo, dejó claro que no quiere alimentar la polémica: “No voy a ahondar más. No quiero, no puedo. La verdad que no me corresponde. Me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos. Creo que no es necesario. Acá nadie mató a nadie. Sencillamente, fue una pareja que decidió separarse en su momento”.

Con un tono mucho más firme que en ocasiones anteriores al hablar sobre su vida privada, lanzó: “Me parece muy raro, muy triste, muy patético, tener que estar dando explicaciones cuando las debería dar otra persona… Pero se ve que necesitaba hablar. No sé por qué tanto”.

A lo largo de la nota, remarcó que su preocupación principal es la exposición de Amancio y Magnolia, los hijos que comparte con la China Suárez. Sobre esto, expresó: “Estoy hasta acá de que hablen de mis hijos. No quiero hablar más del tema”. Y, ante la consulta sobre la posibilidad de tomar medidas legales para frenar la situación, aseguró: “Yo podría llenar de cautelares, pero no lo hago porque pienso en la buena fe de las personas. Vamos a ver hasta dónde se aguanta”.

Qué dijo la China Suárez sobre su relación con Benjamín Vicuña

En su reciente entrevista con Moria Casán por la pantalla de eltrece, la China Suárez volvió a abrir el capítulo de su relación con Benjamín Vicuña y describió el vínculo como un período especialmente difícil en su vida. En relación con eso, afirmó que llegó a sentirse “encerrada” y emocionalmente agotada, una revelación que rápidamente reactivó el interés mediático y volvió a colocar al actor en el centro de la conversación.

La China Suárez habló de su relación con Benjamín Vicuña y sorprendió con sus declaraciones

La actriz profundizó aún más al sostener que atravesó momentos de mucha inseguridad emocional dentro de la pareja. “Yo estaba bajo tierra. Estaba en una relación en donde no me sentía por ahí deseada, no me sentía amada, ya estaba muy desgastada”, sostuvo, para marcar con esas palabras la intensidad del malestar que vivió y reabriendo una vieja herida que parecía haber quedado atrás.