El deseo de la dirigencia de River sobre el anuncio de la continuidad de Marcelo Gallardo

El próximo jueves 9 de diciembre, el Mundo River celebrará el tercer aniversario de la final de la Copa Libertadores que le ganó a Boca Juniors en Madrid. Aunque había prevista una caravana por parte de los hinchas millonarios para ese día, en las últimas horas, el entrenador Marcelo Gallardo hizo expreso su pedido de que se abra el estadio y el festejo tenga un carácter oficial.

En ese marco, algunos dirigentes ya especulan con la posibilidad de que el director técnico aproveche la ocasión para anunciar su continuidad en el club, algo que todavía no confirmó. “Los dirigentes más optimistas creen que es muy factible que, por cómo vienen viendo como se está comportando con el festejo del jueves, (Gallardo) pueda tomar el micrófono y anunciar su continuidad. (...) Decir algo negativo no lo ven viable”, aseguró este martes en “F12″ (ESPN) el periodista Juan Patricio Balbi Vignolo.

Ayer, el cronista Gustavo Yarroch, de F90, se había expresado ayer en un sentido similar: “El deseo de la dirigencia es que en ese momento, con la cancha llena, tome el micrófono y anuncie que va a seguir. Él no les dio indicios de que va a ocurrir eso. Es el deseo de la dirigencia”, aclaró.

Por su parte, el conductor Sebastián Vignolo dio su opinión de lo que significaría para el Mundo River que el evento celebratorio termine con el comunicado del “Muñeco”. “Si River prepara esta fiesta, en el Monumental explotado, y en esa fiesta, Gallardo anuncia que sigue en River, River sale campeón otra vez. Es otro campeonato de River”.

Marcelo Gallardo (AP Photo/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

Por su lado, el animador Mariano Closs estimó poco probable que Gallardo hable sobre el tema si no va a confirmar que sigue en el club. “Algo malo no va a decir; por ahí, no diga nada; si no convocó, a la fiesta y les dice: ‘los reuní y les quiero decir que falleció la tía’. Convocás para el espíritu alegre. Por ahí dice ‘muchachos, me quedo’. Ahí, sigue la fiesta, y no se presentan el fin de semana”.

La caravana, de la que participarán mayormente los no socios, comenzará en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires y terminará en Figueroa Alcorta y Tagle, donde estaba ubicado el viejo estadio de River. A diferencia de lo que se preveía, la presentación de la imponente estatua de Gallardo no tendrá lugar el mismo día.