“Román habla con un técnico”: Mariano Closs sorprendió con un dato sobre Riquelme

Mariano Closs, conductor de F12 (ESPN), afirmó este lunes que Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, “habla” seguido con un director técnico de fútbol. Asimismo, confesó que no sabe si lo hace por una cuestión afectiva, o detrás de ello hay por parte del dirigente una intención de contratarlo para su equipo.

“Hay que averiguar. Yo no sé si habla porque son amigos, o porque le gusta como técnico. Yo sé que Román habla con un técnico. No sé si habla por amistad cotidianamente, o por una cuestión de gusto para llevarlo”, aseguró Closs. A su turno, el periodista Leo Gabes afirmó saber de quién estaba hablando el animador y acotó: “Es de gusto”.

Ante la pregunta del periodista Esteban Edul sobre si se trata de alguien capaz, Closs respondió: “Sí”. Luego, el relator pasó a describir al misterioso entrenador: “Lo veo más del estilo ‘Becca’. Muy estudioso. Bien preparado”. Entre los entrenadores que le nombraron sus compañeros, desestimó que se trate de Eduardo Domínguez o de Jorge Almirón.

“Los muchachos no ayudan”

En otro orden, el periodista analizó el último partido de Boca Juniors, y lejos de atribuirle la responsabilidad por el mal rendimiento a Battaglia, puntualizó en la labor de los jugadores y la dirigencia. “El técnico tiene su programación y planificación sin dudas, pero los muchachos no ayudan”, dijo el relator. Y citó una anécdota sobre el anterior equipo de trabajo de Boca, que cuestionaba la calidad de los futbolistas del equipo. “El cuerpo técnico de (Miguel Ángel) Russo miraba al banco de suplentes y decían: ¿a quién pongo?”.

Sebastián Battaglia, en el último partido de Boca ante Arsenal Mauro Alfieri

A su vez, se refirió a la decisión de la dirigencia de promocionar al entrenador de las Inferiores a la máxima categoría. “La primera pregunta deberá ser si el Consejo hizo bien en afirmar a un técnico de reserva. Cuando un técnico pone a un jugador, ¿qué hacemos? Decimos: ‘Mirá este desastre, no puede jugar’. Ese desastre no tiene la culpa de ser limitado, o tener una mala jornada. Es el técnico que no vio. Acá, lo mismo”, comparó.

Además, el narrador reparó en el indulto que le brindó el Consejo a los futbolistas que cometieron actos de indisciplina. “En vez de públicamente o para dentro decir: no pasa nada, Villa, estas perdonado, Cardona lo mismo; ahora, no le eches la culpa al técnico, porque si no es todo el técnico”, le dijo Closs a su compañero Augusto Cesar.

Por otra parte, el periodista admitió que el rendimiento de Boca, desde que asumió el nuevo entrenador, fue dispar. “Cuando vi a Battaglia parar al equipo en las primeras jornadas, dije: ‘Mirá vos, más osado Boca. Después empezó a caer. Fue en vaivenes, tuvo sube y baja’”, concluyó.