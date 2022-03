Alain Delon, a favor de la eutanasia, le hizo un especial pedido a su hijo para su muerte

Después de que en 2017 fuera operado de un problema cardíaco y dos años más tarde sufriera un accidente cardiovascular y una hemorragia cerebral, Alain Delon parece estar pendiente de su muerte, por lo que quiere tener a su familia lo más cerca posible. En este sentido, el actor francés, que está a favor de la eutanasia, le hizo un especial pedido a Anthony Delon, el más grande de sus hijos.

Así lo reveló el mayor en la familia que Nathalie Delon y el artista, que supo brillar y poner en lo alto el cine francés entre los años 60 y 70, tuvieron juntos. En una entrevista con la cadena de radio RTL, el también actor contó que su padre, de 86 años, está a favor de la eutanasia y que quiere aplicarla. En relación a esto, sostuvo que “le hizo la promesa de acompañarlo hasta el final”, según sean sus últimas instrucciones.

Delon había sufrido un accidente cerebrovascular y una leve hemorragia en 2019. Dos años antes, en 2017, fue operado de urgencia del corazón en una intervención que duró cinco horas. En esa cirugía, se le colocó un bypass en la arteria femoral y, en ambas oportunidades, se recuperó favorablemente. Además, en 2013 el enfant terrible del cine europeo, también tuvo que ser internado tras sufrir un arritmia cardíaca.

Anthony Delon habló del pedido que le hizo su padre de aplicar la eutanasia YouTube

Sin embargo, esta vez, el mayor de sus tres hijos trajo a colación unas palabras de las que el propio actor se había manifestado a su favor tiempo atrás. Se trata de una de las peticiones más importantes en la vida de cualquier persona. “Sí, es cierto, me pidió eso”, contestó Anthony durante la entrevista radial que brindó en medio de la promoción de su libro Entre el perro y el lobo. Allí, le habían preguntado si era verdad que su padre le había solicitado estar con él hasta sus últimos días.

En la obra que acaba de publicar, Anthony escribió en un fragmento lo que Alain le pidió: “‘Tony, si un día me pasa algo y estoy en coma , enchufado a vivir, quiero que me desconectes. Quiero que me lo prometas’”. Entonces, para cumplir con el deseo de su padre, dijo que lo prometió y añadió: “Ser el mayor no siempre es fácil, de hecho, a menudo somos los que recibimos más golpes”.

Además, contó que también acompañó en todo momento a su madre Nathalie quien murió en enero de 2021 de cáncer de páncreas, tal y como narró en su libro, en donde repasa su infancia y gran parte de vida. Ella, al igual que su padre, le había hecho el mismo pedido. “Es cierto que acompañé a mi madre. Y es cierto que ella decidió morir como vivió, es decir cuando decidió, por lo que eligió la eutanasia”, afirmó. No obstante, aclaró que esta decisión finalmente no fue necesaria llevarla a cabo, ya que la actriz murió a causa de la enfermedad que atravesaba.

Alain Delon, en 1958 IMDB.com

“Afortunadamente, no recurrimos a este proceso. Digo afortunadamente porque todo estaba listo. Teníamos a la persona y todo listo. Es cierto que nos hubiera costado tomarla de la mano y ver que la vida la dejaba así. Entonces, no digo que la última noche fue fácil, pero las últimas horas fueron porque ella se fue en paz, nos despidió a las seis de la mañana y se fue en paz a las 11″, agregó y contó que su padre se conmovió mucho con el fallecimiento de quien fuera su primera esposa, lo mismo que sucede con el que era su grupo de amigos, algo que lo sensibilizó.

En ese sentido, Anthony agregó que la decisión de su progenitor podría ocupar su cabeza desde hace un tiempo “al ver que sus amigos se van uno a uno”. “Sabe que probablemente también acabará llegando su hora”, dijo. Por lo que le pidió que le prometiera que estaría a su lado “el día en que ya no quisiera seguir viviendo” o “el día en que decidiera rendirse”.

Anthony Delon, el segundo hijo de los cuatro que tiene Alain YouTube

Años atrás, Alain se mostró de acuerdo con la eutanasia. “Estoy a favor. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural”, aseveró a una cadena de noticias locales.