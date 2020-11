Alejandro Fantino: "Julián Álvarez es la gran estrella del fútbol argentino hoy" Crédito: ESPN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2020 • 15:36

El conductor de ESPN FC Show, Alejandro Fantino, consideró que el delantero de River Plate, Julián Álvarez, es la gran estrella del fútbol argentino "hoy".

El viernes, tras la finalización del encuentro que disputaron River y Banfield, que tuvo como ganador al conjunto de Marcelo Gallardo, Fantino dijo que Álvarez es su "preferido".

"A mí me gusta. Para mí está en un nivel... Viste que los jugadores tienen buenos campeonatos y buenos momentos en los campeonatos", expuso su posición el animador televisivo.

Luego, el entrevistador sentenció: "(Julián Álvarez) Está en un buen campeonato y en un buen momento dentro del campeonato. Para mí, es la gran estrella del fútbol argentino hoy". Con la presencia de Sebastián Vignolo y Diego Latorre en el estadio del "Taladro", el comentarista deportivo tomó la palabra y dio su punto de vista sobre el tema.

"Yo creo que los jugadores para pasar hasta el proceso de consolidación, pasan momentos de ondulaciones, de altibajos, y me parece que él irrumpió, Gallardo lo puso bien a punto con un equipo que estaba funcionando muy bien, y quizás ahora sea vea un Julián Álvarez que, como es lógico, no en todos los partidos está siendo esa pieza clave, ese delantero determinante. Hoy se movió bien los primeros 10, 15 minutos, pero después se disolvió en ese funcionamiento de River que no tuvo muchas luces en el primer tiempo", matizó Latorre.

Julián Álvarez, de 20 años, es el goleador de River Plate en la Copa Libertadores de América, con cinco goles y una asistencia en seis partidos. Sin embargo, ese buen rendimiento en el plano internacional, aún no lo pudo replicar en el ámbito local. De todas formas, se descuenta su presencia en el once inicial del millonario para enfrentar a Atlético Parananese, en el partido de ida de los octavos de final de la competencia continental.