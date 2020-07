Vignolo, sobre Rozín: "Puedo tener diferencias fuboleras, pero lo respeto" Crédito: Crédito: Captura TV

7 de julio de 2020 • 17:05

El conductor de 90 Minutos de Fútbol , Sebastián Vignolo , anunció que le dará derecho a réplica al periodista Gerardo Rozín , según dijo el propio relator, tras cruzarlo por sus dichos sobre Lionel Messi en la última emisión de su programa en Fox Sports.

"Un señor que conduce un programa donde se come al mediodía los domingos, dijo que Messi era un fracasado con la selección", había lanzado este lunes Vignolo. "Seguramente, debe tener 200 Martín Fierro, porque debe ser un exitoso en su vida", agregó.

Al comienzo de la emisión de este martes, el relator deportivo contó que el conductor de La Peña de Morfi se contactó con el para aclararle que no había dicho que Messi es un fracasado. Y le mandó una nota de voz en vivo.

"Gerardo, ¿cómo te va? Estamos al aire. Estaba diciendo que te quería dar el derecho a réplica, al menos por WhatsApp. Luego, en tono de broma, y para bajarle el tono a la discusión, Vignolo matizó: " Yo sí te quiero decir que a mí sí me gusta la tira de asado jugosa. Estamos al aire, Gerardo. Abrazo".

En otro fragmento del programa, el narrador de fútbol se refirió nuevamente al productor televisivo, y aclaró: "Puedo tener diferencias en su pensamiento de fútbol, pero soy muy respetuoso ".

¿Qué había dicho Rozín?

"Puedo elegir cinco goles emocionantes de aquella selección: el que vimos de Caniggia contra Brasil, los dos contra Inglaterra en el '86, el que nos sacó campeón... Decime, ¿cuál es el gol emocionante de la era Messi? ¿Contra Irán? ".

". "El otro equipo no tiene un referente que yo te diga: lo han respetado toda la vida . Han rajado técnicos, que es una cosa tremenda . Eso no ayuda a que te identifiques. Me parece que no logró hacer una banda que se haya hecho querer laburando todos juntos

El llamativo look de Vignolo

Sobre el final del envío, el "Pollo" se puso una boina y desató la risa de sus compañeros. "Peaky Blinders", dijo Daniel Arcucci. "Está todo el mundo con boina. Explotó. Es tendencia otra vez. Se volvió a usar", explicó el protagonista. Su compañero, Oscar Ruggeri, desestimó la afirmación de su compañero, y replicó: "¿Quién la usa si están todos adentro de su casa?".

Por último, Ruggeri concluyó con una ironía: "Ahora vamos todos a comprar boina. En esa no te voy a dar ni bola. No me importa".