El cantante se emocionó mientras pasaban el video de Par-Tusa en el vestuario del equipo español tras vencer al Inter

El cantante de musical tropical El Dipy dialogó en el programa Fox Sports Radio (Fox Sports) y se emocionó al escuchar su nueva canción en el vestuario del Sevilla, luego de consagrarse campeón de la Europa League ante el Inter.

Desde hace varios días el cantante es noticia en el mundo deportivo luego de que circulara un video de Neymar escuchando su nueva canción a todo volumen justo al resto del plantel del PSG. En esa secuencia, se ve al jugador bajando del micro junto a sus compañeros, tras conseguir la clasificación a la final de la Champions League.

Se supo que la canción "Par- Tusa" es cábala en el PSG y que el cantante se enteró porque recibió la noticia de argentino Ángel Di María. El Dipy contó que el rosarino junto a su compañero Leandro Paredes manejan la música en el vestuario del club parisino y que pusieron el tema del momento.

"No se puede creer, esto es una locura, recién me pasaron el video del vestuario del Sevilla y no entiendo que está pasando", dijo el cantante con respecto al video que subió Lucas Ocampos en su Instagram luego del título del Sevilla y con la canción sonando a todo volumen.

El Dipy dijo que la canción se le ocurrió luego de un asado en San Juan, en donde escuchó 62 veces el tema Tusa de Carol G e inmediatamente decidió que debía cambiar la letra y hacer una versión local. El cantante explicó que cuando subió su canción a las redes tenía 50.000 me gusta en una hora y luego de media hora había subido a 100.000, entonces decidió grabarla y en poco tiempo tenía un millón de visitas.

"Todavía no pude asimilar todo esto. Esta es la entrevista número 23, me estalló el teléfono. Hoy cargué cinco veces el teléfono, estuve hablando para China con un traductor, yo no entiendo nada", sentenció el cantante.

El Dipy se emocionó mientras pasaban el video de Par-Tusa en el vestuario del Sevilla campeón y dijo: "La verdad que me cambiaron la vida. La lucho todos los días, me cuesta pagar el alquiler, me cuesta comprar la comida, esto es un milagro, soy un laburante, loco", mientras se secaba las lágrimas conmovido por la difusión masiva de su creación artística.

"Estrellas así, bailando y cantando algo que hice en mi casa, y que lo escuche todo el mundo... Yo no soy Maluma, soy un croto, un laburante, y soy muy feliz cuando me pasan estas cosas", dijo El Dipy con la voz entrecortada.

Tras el momento emotivo, Sebastián Vignolo mandó a los periodistas Roberto Leto y Marcelo Benedetto a buscar un rallador a sus cocinas para que puedan imitar y acompañar al cantante, aunque el intento fue del todo exitoso. "Roberto, pasálo un cambio", le dijo el conductor al periodista en referencia a la velocidad con que manipulaba su improvisado instrumento.

"Si el domingo el PSG sale campeón, prepara el Skype que te vamos a pasar a Di María, a Mbappé, a todos. Si ganan los alemanes, nos escondemos debajo de la cama", le dijo el periodista a El Dipy, que espera ansioso poder hablar con los astros del equipo francés.