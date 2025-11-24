El dolor de Messi por la muerte de un histórico integrante de la Selección: “Nunca te vamos a olvidar, Omar”
Omar Souto, gerente de selecciones nacionales de la AFA, fue quien llamó a La Pulga para su primera convocatoria al Sub 20; este lunes se confirmó su fallecimiento
El fútbol argentino está de luto esta semana tras el fallecimiento de Omar Souto, emblemático gerente de Selecciones y una figura clave para los jugadores de la selección argentina. El dirigente acompañó a las grandes figuras de la Albiceleste desde sus primeros pasos como juveniles y continuó en actividad incluso mientras atravesaba su enfermedad. Dentro de las múltiples despedidas que recibió, se destacó un tierno posteo de Lionel Messi en sus redes sociales.
Para todos los que alguna vez vistieron la camiseta nacional o visitaron el predio de Ezeiza, este momento es de profundo duelo. Souto, histórico responsable de las Selecciones Nacionales, era considerado un segundo padre por muchos integrantes del ciclo de Lionel Scaloni.
#ProfundoDolor Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de @Argentina.— AFA (@afa) November 23, 2025
Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste… pic.twitter.com/4TE4buUx9R
“Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de Argentina. Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de la AFA. Abrazamos a tu familia, amigos y seres queridos en este duro momento”, informó la AFA en sus redes sociales para despedir al dirigente.
Souto protagonizó uno de los momentos más importantes en la historia del conjunto nacional, ya que fue quien realizó la primera convocatoria de Messi a la Sub 20. “Salí del predio de Ezeiza y fui a un locutorio en Monte Grande. Pedí una guía telefónica de Rosario; sólo sabíamos que era de ahí. Arranqué la página donde estaban los Messi, hice una llamada cualquiera a mi casa para justificar la entrada y regresé al predio a buscarlo. La primera persona que encontré fue a la abuela. Ella me dio el teléfono del tío. El tío me pasó el del padre. Lo llamé, me presenté y le expliqué que queríamos contar con su hijo, aunque confundí el nombre: pensaba que Leo era diminutivo de Leonardo”, narró en la biografía de la Pulga escrita por Ariel Senosiain.
A partir de este encuentro tan trascendental para la historia del fútbol argentino, Messi le dedicó unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram, ante sus 509 millones de seguidores. “Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”, escribió el capitán en el posteo, que rápidamente se llenó de muestras de cariño y apoyo.
Los demás jugadores de La Scaloneta también le dieron el último adiós a Omar. “Que en paz descanse viejito. Te vamos a extrañar mucho”, escribió Leandro Paredes y puso una foto en sus redes sociales abrazando al dirigente al lado de una cancha del predio de Ezeiza.
Por su parte, Rodrigo De Paul también despidió a Souto en sus historias de Instagram. “Viejito hoy nos toca despedirte pero tu legado queda para siempre. Vamos a extrañar tus anécdotas, tus abrazos cada vez que nos tocaba llegar al predio y tantas cosas más”, escribió el número 7 de la Selección.
