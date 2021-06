El dolor de Oscar Ruggeri por la muerte de Diego Maradona: “Hoy tendría que estar disfrutando”

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, lamentó este miércoles la ausencia de Diego Maradona. Sus emotivas palabras llegaron un día después del 35o. aniversario del mítico partido entre la Selección Argentina e Inglaterra en el Mundial 86′. El Cabezón también evocó a sus otros dos excompañeros fallecidos.

“Yo no sé si es la edad, que estamos grandes, que nos emociona todo: a mí, me vuelve loco que haya muchachos que ya no están”, dijo Ruggeri al recordar la gesta de la Selección en México 86′. “Los tres se murieron muy pibes. Hoy tendrían que estar los tres disfrutando de esto, de ir por la calle, que los abracen”, agregó. El “Cabezón” no solo evocó a Maradona, sino también a los fallecidos José Luis Cuciuffo y José Luis “Tata” Brown.

Sobre Maradona, Ruggeri lamentó que no haya “cuidado” su salud después de dejar la actividad profesional: “Vivió como él quiso vivir, pero hoy tendría que venir acá, sentarse, y hacerle un homenaje”, agregó. “Cada vez que hablamos, parece que Diego está en una casa, que va a aparecer, a hablar. Qué lástima que no se haya cuidado como yo, que me cuidé después de ser jugador de fútbol”.

Al mismo tiempo, el “Cabezón” les agradeció a los periodistas por los homenajes realizados por un nuevo 22 de junio: “Piensan que hacen un programa y cuentan del día de Inglaterra, Uruguay, la final y listo, se van a la casa. No tienen idea lo que nos dan”.

En la concentración en Pretoria, recibiendo la visita de Óscar Ruggeri Fabián Marelli - LA NACION

A su vez, Ruggeri ponderó el gol del siglo de Maradona por el horario en el que se jugó aquel encuentro (mediodía) y el “smog” que había en la ciudad de México: “Era imposible correr así. ¿Viste la pelota como iba saltando? Imaginate en una cancha normal. Ni le pudieron pegar. Ustedes no tienen idea el calor que hacía, el sol. No lo bajaban. Mirá que te pegaban. Antes se pegaba”.

Por otra parte, el exdefensor admitió que le gustaría ir a ver a Carlos Bilardo: “Lo queremos. No fue solamente nuestro técnico. Vos lo escuchabas y decías: no puede ser”.

“No es muy común que los planteles que queden así con un entrenador, mas allá de que ganamos y todo. Lo queremos de verdad porque se nos metió en nuestras vidas, no se nos metió en la cabeza esas dos, tres horas que entrenábamos. En nuestras casas, nuestra familia, nuestra vida. No podemos no recordarlos cada rato. Nos hizo grandes. Nos dio esta posibilidad”, añadió.

Oscar Ruggeri reveló cuál fue uno de los momentos "más importantes" de su vida

A su vez, reveló una “travesura” que hizo el plantel durante el Mundial de México a espaldas de Bilardo: “No quería que entrenemos, quería que descansemos el día después de los partidos por la altura. Estábamos cambiados cada uno con su ropa y hacíamos unos picados mortales. Estábamos tan bien todos”.

Finalmente, Ruggeri hizo una propuesta para poner en valor a la Selección Argentina, luego de mostrar en vivo la camiseta que utilizó con la “Albiceleste” ante Inglaterra: “Es increíble que no tengamos un museo. Toda esa ropa tiene que estar puesta. Maradona tendría que tener un espacio para el, todos los del 78′″, concluyó.

LA NACION