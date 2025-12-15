Joaquín Levinton fue dado de alta tras el infarto y contó qué fue lo que le pasó

El cantante Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, fue dado de alta médica este lunes y se encuentra recuperándose en su domicilio tras haber sufrido un infarto.

Desde su casa, el músico contó los momentos de angustia vividos y expresó un profundo agradecimiento al personal médico del SAME, a los médicos del Hospital Fernández y a un mozo del bar El Timón.

Alta de Joaquín Levinton

“Estoy en mi casa, me dieron el alta, tuve un infarto, tenía un arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho y no podía respirar. Me ayudó un mozo del Timón que le agradezco un montón y después llegó el SAME rapidísimo que me llevó al Hospital Fernández les agradezco con toda el corazón lo genial que me atendieron. Y al poco tiempo yo ya estaba en una sala bien y recuperándome para ya estar hoy en mi casa, relató Levinton en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

Asimismo, llevó tranquilad a su fans y dijo que prevé volver a los escenarios en un mes. “Un beso enorme para ustedes”, se despidió en el cierre.

Horas antes, el vocalista de Turf había confirmado a Olga que ya se encontraba en buen estado: “Estoy perfecto”, expresó.

Infarto en un bar de Palermo

Levinton se acercó el viernes en el restaurante El Timón (Avenida Dorrego 1679) alrededor de las 00.42 para pedir ayuda porque sentía un malestar físico. Uno de los mozos llamó al 107 y personal del SAME lo asistió en el lugar y lo trasladó al Hospital Fernández.

En el hospital, tras ser asistido en el shock room y en el sector de hemodinamia donde le destaparon una arteria, fue sometido a una intervención quirúrgica, en la que le colocaron un stent.

Joaquín Levinton fue internado en el Hospital Fernández (Foto de archivo: Instagram/@joaquinlevinton)

“El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, informó a través de un comunicado de prensa la banda Turf el viernes.

El reciente suceso hizo que la agenda del grupo de rock se modificara. Originalmente, la banda tenía confirmada una presentación el viernes 19 de diciembre en el Teatro Ópera de La Plata en el marco de los festejos por los 73 años del teatro; no obstante, tras lo ocurrido, se confirmó que el show se reprogramará y que en los próximos días anunciarán la nueva fecha.