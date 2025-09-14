El desesperado pedido de Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, tras el grave accidente en moto

Mediante las historias de Instagram, Daniela Celis publicó este domingo un collage de fotos de la Basílica de Luján y otras con connotaciones religiosas. Allí dejó un pedido explícito para sus seguidores, con el fin de que el padre de sus hijas, Thiago Medina, se recupere tras el grave accidente automovilístico que lo dejó en terapia intensiva.

En la combinación de imágenes mostró la Basílica de Luján, una de Jesús crucificado, una de la virgen de Luján y otra sosteniendo un rosario. En tanto, ella no apareció frente a cámara. Además, escribió un pequeño texto para todo aquel que es creyente, sea en Dios o cualquier otra entidad.

El pedido desesperado de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

“Rezo y pido por favor cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Cada personita aporta un montón: luz, reiki, fuerzas… Cada uno hace la diferencia. Thiago lo necesita, gracias”, manifestó.

Cabe remarcar que Celis fue la primera en contar públicamente la noticia sobre el accidente que tuvo el padre de sus hijas -Aimé y Laia-, después de que circulara en una moto blanca e impactara con la parte trasera de un auto.

El siniestro ocurrió el viernes en Francisco Álvarez, provincia de Buenos Aires. De inmediato fue asistido por una ambulancia que lo llevó al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Por este hecho quedó internado en terapia intensiva, donde previamente le extirparon el bazo, uno de los órganos afectados por el accidente. Por el momento, se desconocen los motivos del choque. Las primeras versiones del caso indicarían que había poca señalización.

Thiago Medina junto a Daniela Celis y sus dos hijas, Aimé y Laia (Foto: Instagram @thi4go_km)

El pedido de la ex Gran Hermano 2022 (Telefe) llegó luego del parte médico que informaron los profesionales de salud que se encargan de él. Ahí explicaron que se encuentra con respirador e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento de la cirugía torácica a la que fue sometido esta madrugada, según detallaron las autoridades del hospital.

“El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, concluyeron sin dar más detalles al respecto.

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron en la edición de hace tres años del reality de Telefe. En la casa compartieron momentos pasionales que continuaron una vez fuera de GH. Tal fue su enamoramiento que tuvieron dos mellizas; sin embargo, la relación llegó a su fin este año.

Además del mensaje de Daniela, Camila Deniz Medina, hermana de Thiago, es también quien informa en sus redes sobre su estado de salud. En las historias de Instagram sumó en las últimas horas un texto similar al de su excuñada y dejó en claro cómo está el influencer.

El conmovedor pedido de Camila, hermana de Thiago Medina tras conocer el parte médico (Fuente: Instagram/@camioficial94)

“Hoy mi hermano Thiago Medina, que tanto queremos y admiramos, está atravesando un momento muy difícil de salud. Él es la alegría de nuestra familia y sabemos que también lo es para muchos de ustedes, que lo siguen y lo aprecian. Les pedimos a todos que lo mantengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías. Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar”, redactó Camila y cerró: “Estamos convencidos de que Thiago, con la fuerza que siempre lo caracterizó, va a salir adelante”.