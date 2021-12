El emotivo mensaje de la hija del arquero de Barracas Central después del ascenso: “Perdón por...”

Barracas Central es de primera. El conjunto de Rodolfo De Paoli le ganó 5-4 por penales a Quilmes y logró el ascenso a la categoría más alta del fútbol argentino. Una de sus figuras, el arquero Maximiliano Gagliardo, recibió una especial sorpresa durante el partido y, tras el triunfo, brindó una entrevista en vivo, en la cual se emocionó por una particular razón.

El jugador de 38 años se encontró en medio de los festejos con su hija adolescente, Avril, con la que fue capturado por las cámaras de televisión de Líbero, el programa de TyC Sports. En tanto, el arquero expresó en directo: “Ella tenía el último ensayo de teatro y vino a verme, es un amor”. La joven, que llevaba la camiseta de Barracas puesta, aclaró: “De sorpresa fue”.

El mensaje de la hija de Gagliardo tras conseguir el ascenso

Luego, la hija de Gagliardo añadió: “¿Puedo decir algo? Quiero decir que mi papá pasó por muchas cosas feas y se tuvo que aguantar a gente, perdón por la palabra, de m... Es muy grande y se merece todo lo que tiene”. Mientras tanto, el futbolista la miraba de cerca conmovido y con una sonrisa dibujada de lado a lado de la cara.

Pero la reacción del guardameta del Guapo llegó cuando su pequeña le dedicó: “Perdón por no ser a veces la mejor hija”. El ex Arsenal no se pudo contener, interrumpió a la adolescente y le dijo enternecido: “Ay, pero si sos la mejor”.

Entonces, ella le manifestó emocionada “Te quiero mucho” y los dos se fundieron en un abrazo que llenó de ternura a todos los usuarios de las redes sociales que vieron el video con la cálida escena.

¡QUÉ HERMOSO MOMENTO! En cancha de Racing y tras lograr el ascenso a la Primera División, Maxi Gagliardo se saludó con su mamá. pic.twitter.com/iQF4DdfVff — SportsCenter (@SC_ESPN) December 22, 2021

El arquero protagonizó también un conmovedor momento con su mamá luego del triunfo, también durante una entrevista en vivo, esta vez con ESPN. “Mi viejita superó un cáncer, y mirá acá la tengo al lado, es una bestia, de ella aprendí todo”, comentó Maximiliano sobre su madre, Norita, y volvió a emocionar a todos.