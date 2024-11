El emotivo posteo de Leo Messi dedicado a un nuevo aniversario del Barcelona

Si bien Lionel Messi no tuvo una despedida deseada del FC Barcelona, el club de sus amores, su cariño por el equipo culé sigue intacto. Así lo demostró este viernes cuando el club cumplió 125 años de historia y le dedicó una emotiva publicación a través de su cuenta personal Instagram.

Lionel Messi es uno de los grandes responsables de conducir a un gran club como el Barcelona a ser unos de los gigantes a nivel mundial. Además de integrar uno de los mejores equipos de la historia, dirigido por Pep Guardiola entre 2008 y 2012, el rosarino logró conquistar a lo largo de 17 temporadas: 10 La Liga de España, 7 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa.

La emotiva publicación de Leo Messi dedicado al FC Barcelona (Foto/Instagram: @leomessi)

Desde su llegada a España, el argentino tuvo una relación especial con el club culé, que lo ayudó en su tratamiento de crecimiento desde el primer momento. No obstante, esta historia de amor fue interrumpida por los directivos de la institución, que en agosto del 2021 comunicaron que no renovarían el contrato del argentino. Finalmente, continuó su carrera en el París Saint-Germain, donde no se destacó, y posteriormente se mudó a los Estados Unidos para revolucionar la Major League Soccer con el Inter Miami.

No obstante, en reiteradas oportunidades Leo Messi aseguró que nunca quiso irse del Barcelona y la decisión fue ajena a él. Cada vez que tiene la oportunidad, el capitán del seleccionado argentino lanza guiños hacia los culés y este viernes 29 de noviembre, en el aniversario 125, compartió un carrusel de históricas imágenes de él con la camiseta blaugrana.

Una de las postales que eligió Lionel Messi para homenajear al FC Barcelona (Foto/Instagram: @leomessi)

La primera postal es una de él besando la camiseta, otra posando con trofeos históricos que conquistó, la tercera es del Camp Nou repleto y la cuarta es del festejo de gol en su debut en las redes. Para los fanáticos catalanes hay varias imágenes históricas del argentino, sobre todo, celebraciones de goles contra el Real Madrid, equipo al que le convirtió 26 tantos.

También hay recuerdos de competiciones como el Mundial de Clubes o la Champions League, pero sin dudas, la que más emocionó a todo el mundo del fútbol es la postal en la que posa con cada uno de los títulos que logró conquistar en su paso por el Barcelona, un total de 35.

Una de las postales que eligió Lionel Messi para homenajear al FC Barcelona (Foto/Instagram: @leomessi)

“Feliz 125 Aniversario al mejor Club del Mundo”, escribió el argentino en el pie de la publicación, que llegó a más de dos millones y medio de likes en menos de una hora. En la caja de comentarios, miles de usuarios le escribieron. “Esta publicación es un mimo al alma”, “Te amo, qué lindo ver esto”, “El mejor de la historia”, fueron algunos de los mensajes.