El descargo de Oscar Ruggeri por la alta inflación: "Lo que nos curran" Crédito: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de octubre de 2020 • 14:30

El panelista del programa 90 Minutos de Fútbol, Oscar Ruggeri, se descargó en la emisión de este lunes por el alto precio que tienen los productos y servicios en la Argentina.

En el contexto de un "homenaje" que le realizaron sus compañeros de programa (Sebastián Vignolo le pidió a la audiencia que publique una foto con Ruggeri en redes sociales), el "Cabezón" contó que suele ser el encargado de hacer las compras en su casa, luego de que mostraran la imagen de un usuario de Twitter junto con el exjugador en el supermercado.

"Yo voy al súper. Me encanta. Nancy (su esposa) me da la lista y le digo: 'No, qué lista, no me des lista'. Agarro el carrito y voy. Me gusta caminar por las góndolas, porque voy viendo los precios", reveló el campeón mundial en México 86'.

En ese sentido, reclamó que, muchas veces, se encuentra con faltante de productos en la sección de Precios Cuidados, el programa gubernamental que, en cooperación con algunas empresas, establece valores de referencia en artículos de consumo masivo: "En el 'cuidado', no hay nada. Está el hueco. Y después, te la ponen con un producto, y el otro te lo bajan".

"Lo que nos curran a nosotros. ¿Por qué en Paraguay no hay inflación? Venís a la Argentina, hay inflación. Explíquenme por qué no vamos a Paraguay y les decimos: 'Señores, ¿qué hacen que tienen los mismos precios?'. De verdad me interesaría saber", señaló Ruggeri.

Luego, el exfutbolista se quejó de que los precios de la nafta no bajan cuando desciende el valor del dólar. "Aumentó el dólar: andá a cargar nafta porque mañana te la ponen. Yo quiero ir a cargar nafta cuando baja el dólar, que me bajen la nafta".

Al mismo tiempo, se preguntó por qué "los países limítrofes no tienen inflación" si "venden las mismas cosas" que nosotros. "Somos jodidos. Imposibles, Pollo. Somos increíbles", agregó. Y concluyó: "Esas son la cosas raras. Qué difícil somos, loco. Qué país que tenemos. Mirá que le pegaron biaba y no lo fundieron. Qué locura. Qué va a hacer".