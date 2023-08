escuchar

Que no es humano, que no es serio. Risas. Los relatores del fútbol de Estados Unidos tienen diversas reacciones por el asombro que les causa Lionel Messi, que sigue haciendo goles en casi todos los partidos. Es más: que sigue maravillando con lo que hace para conseguir esos goles.

Ahora le tocó a New York Red Bull padecerlo, en el estreno del argentino en la Major League Soccer. Leo jugó en Nueva Jersey, a 1715 kilómetros de Fort Lauderdale, donde Inter Miami actúa como local. Y el 10 no pareció visitante: había innumerables camisetas celestes y blancas, y rosas, en las tribunas.

La parte sencilla: Lionel Messi acaba de tocar sin marca ante el arco casi libre y consigue el 2-0 para Inter Miami sobre New York Red Bull a los 43 minutos de la segunda etapa, en su estreno en la MLS. Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

De hinchas quizás un poco decepcionados por que el rosarino fuera suplente. Sólo por una cuestión de descanso: Lionel había sido titular siempre salvo en el primer partido. Éste era el noveno en apenas 35 días, un ritmo febril. Por eso la suplencia. Pero para Messi empezar en el banco de suplentes y jugar sólo un rato no es un problema. No le gusta, pero eso no conspira contra su brillo en Estados Unidos.

Al Leo Messi norteamericano le basta un rato para maravillar. Es cierto que los adversarios se asocian, como partenaires en defensas estáticas o ingenuas, pero también que nadie más hace lo que el zurdo. Como esa delicia que pergeñó en el área de New York cuando agonizaba el partido de la 28ª fecha de la MLS.

Otra defensa vulnerada por Messi, la décima en 11 partidos, la primera en un partido de la Major League Soccer. Eduardo Munoz Alvarez - FR171643 AP

El capitán del seleccionado argentino recibió un balón aéreo apenas pasado el borde del área. Enganchó. Cuando se le acumulaban rivales delante y llegaba otro, tuvo tanto tiempo como astucia para filtrar la pelota en profundidad. La hizo transitar sobre el área chica, donde nadie la esperaba, para que del otro lado, el derecho, penetrara Benjamín Cremaschi, que estaba lejos. El chico estadounidense hijo de argentinos corrió, llego a tiempo al suave pase del campeón mundial y devolvió gentil, correspondiente, eficaz, con una asistencia paralela al fondo de la cancha. Y por ahí entraba Messi.

El gol de Messi, con la maravilla en la gestación

¡LA FIESTA SE CERRÓ CON EL GOL DEL MEJOR DEL MUNDO! Cremaschi asistió a Leo Messi, que solo tuvo que empujarla con el arco vacío para el 2-0 del #InterMiamiCF frente a los #NYRB.



📹 @MLS on Apple pic.twitter.com/WH5Vy7UtZP — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 27, 2023

Solo, inadvertido, fuera de los radares, fácil. Por el centro del área, vacío, con un arquero desguarnecido. Toque a la red. Ésa fue la parte fácil. La maravilla había estado en la habilitación, y un poco también en el enganche previo. Era el 2-0 para Inter Miami, a los 43 minutos del segundo tiempo. Empieza a ser costumbre para el rosarino aparecer decisivamente en el final de los encuentros cerrados. Y así disfruta más.

Como los hinchas que lo disfrutaron en Times Square, el centro del planeta económico, ante pantallas no grandes sino monumentales. Hubo cientos en la icónica confluencias de esquinas de Nueva York, pero aunque se trataba de la ciudad del adversario vulnerado por Leo, el festejo fue masivo. Eso genera Messi en Estados Unidos. Y es apenas el comienzo de su aventura en la tierra del Tío Sam.

La celebración en Times Square

Times Square just witnessed Messi magic. 🪄🗽 pic.twitter.com/RMohWfPgU6 — Major League Soccer (@MLS) August 27, 2023

