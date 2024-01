escuchar

Si bien Lionel Scaloni está arraigado en España, cada vez que vuelve a su Pujato natal tiene gestos de humildad con los vecinos que se acercan a saludarlo, o incluso con quienes viajan especialmente a conocerlo. En las últimas horas, se viralizó cómo fue la reacción de varios niños luego de conocer al entrenador campeón del mundo, quien los abrazó, les firmó camisetas y les dijo algunas palabras.

No caben dudas de que la llegada de Lionel Scaloni fue un antes y un después en la historia de la selección argentina en los últimos 30 años. Y es que desde su llegada la albiceleste logró lo imposible: ganar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022.

Además de ayudar a históricos como Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi a que se consagren con el equipo nacional, fomentó el desarrollo futbolístico de una cantidad de jugadores que no estaban en los radares, como fue el caso de Emiliano Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Sin embargo, esto no fue motivo para que el santafesino pierda la humildad que lo caracterizó a lo largo de su carrera y atiende a cualquiera que se acerque a saludarlo en su domicilio de Pujato, según contó en varios reportajes.

LA FELICIDAD POR CONOCER A SCALONI: así le contaron los más pequeños a #SportsCenter, como fue su encuentro con el DT campeón del mundo que firmó ¡hasta una camiseta de Rosario Central!



Este martes por la mañana, las cámaras de Sport Center (ESPN) mostraron cómo fue la historia de varios niños que esperaban junto a sus familias fuera de la casa de Lionel Scaloni en Santa Fe.

Así, los niños esperaron un rato por la tarde y se emocionaron al ver al entrenador campeón del mundo. “Me saqué una foto y me firmó la camiseta de Di María”, respondió Benjamín y ante la pregunta de qué le pareció, añadió: “Es más alto de lo que pensaba y es re buena onda. Le dije que lo quiero y que me gustaría verlo otra vez”. El niño mostró la camiseta de la Juventus, equipo en el que jugó el rosarino la temporada pasada, con la firma del entrenador de la selección argentina.

Otro niño rosarino contó su experiencia. “Mucha curiosidad por conocer a Scaloni. Me sentí muy feliz. Me siento muy bien”, señaló y luego mostró la firma en su remera. “Apenas lo vi me dio mucha curiosidad al ver un campeón del mundo y me emocioné mucho”.

El entrerriano Bastián, por su parte, declaró: “Emoción por verlo a un campeón del mundo. Me firmó una remera para salir, no la voy a usar más. La voy a guardar en un cuadro”.

En las imágenes que se viralizaron más tarde, se ve a Lionel Scaloni contento posando junto a los niños y con un sector de la casa llena de cuadros que conservaron sus padres de sus inicios en el fútbol.