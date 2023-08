escuchar

A ocho meses de la conquista en suelo qatarí, los jugadores de la selección argentina continúan recordando la gesta histórica que le significó una nueva estrella al escudo de la Asociación del Fútbol Argentino. Uno de los 26 integrantes de la delegación que aportó su granito de arena en la cancha fue Nicolás Tagliafico, quien se convirtió en uno de los defensores titulares para el director técnico Lionel Scaloni.

Con sacrificio y mucha prestancia, el exjugador de Banfield e Independiente tuvo un rol preponderante en el equipo e integró la alineación titular que venció, por penales, a Francia en la recordada final del 18 de diciembre. Lejos del campo de juego, Tagliafico, junto a su esposa Carolina Calvagni, encontraron en las redes sociales un lugar para divertirse y así descontracturar todo lo que rodea al ambiente del fútbol.

Calvagni, con un perfil activo en su cuenta de TikTok, viralizó en las últimas horas un contenido donde se observa a Tagliafico con un filtro que lo convierte en un abuelo y ella, para completar la escena, se convierte en su nieta para escuchar cómo fue toda la hazaña mundialista.

El cómico video de Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni recordando el Mundial de Qatar

En un divertido cambio de roles que lo tomaron con mucha gracia, Tagliafico comenzó el video con el mate en mano y su termo, el cual está ploteado de stickers de Lionel Messi, la selección argentina y uno junto a su esposa. “Qué lindo termo y qué lindo momento cuando fuimos campeón del mundo”, expresó el futbolista con su pelo blanco para demostrar el paso del tiempo.

A medida que se desarrolló el video, la modelo le preguntó al actual jugador del Lyon cómo atravesó el día de la final y el clamor del público que vio el partido desde Argentina: “Fue un día muy lindo, lo disfrutamos mucho. En el país rebalsaba de gente, las autopistas, no entraba una hormiga”, aclaró sobre el recibimiento multitudinario.

En esa misma línea, agregó sobre la actuación de Lionel Messi: “Hizo tres goles. Increíble. Todo un país se alegró de ese momento y hasta el día de hoy la gente me lo sigue agradeciendo”, relató, de manera cómica, mientras agarraba el termo y colocaba el agua en el mate.

Nicolás Tagliafico, uno de los integrantes de la selección argentina que disputó la final contra Francia Aníbal Greco - La Nación

Con un contenido que llegó al millón de visualizaciones, Tagliafico recordó que la canción “Muchachos” cantada por La Mosca se escuchó “un año entero” y una anécdota con Caro Calvagni, quien cumplió el rol de “la abuela” en el video: “Con ella entramos a la cancha y besamos la copa. Estábamos felices de la vida. Fue una gran final”, expresó el defensor.

Toda la secuencia que fue grabada y subida a las redes fue titulada “charlando con el abuelo campeón del mundo” y obtuvo muchas respuestas de los usuarios, quienes felicitaron a la pareja por la actuación: “Si Tagliafico deja el fútbol se puede dedicar tranquilamente a ser actor”; “El abuelo se creyó el papel de joven”; “Ya no hacen las bombillas como antes, se le tapaba cada dos cebadas al abuelo”; “Pensé que me iba a reír... pero me puse a llorar” y “El que es campeón del mundo actúa como quiere y de lo que quiere”, fueron las menciones más destacadas de la publicación.