Ragettli es fanático del Real Madrid y siempre usa la camiseta blanca en sus videos. Al finalizar este alucinante desafío, Ragettli se puso alcohol en gel. Un campeón.

En medio de la crisis por el coronavirus , las redes sociales se han llenado de desafíos para realizar y hacer un llamado a quedarse en casa. Sobre todo impulsado por figuras públicas y deportistas.

Y uno de ellos fue Andri Ragettli, esquiador suizo de estilo libre, quien publicó en su cuenta de Twitter e Instagram un video en el que realiza un circuito con alucinantes piruetas de parkour "casero".

" Por cada like que obtenga, donaré un centavo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para apoyar la lucha contra el COVID-19. Por favor, no intentes esto en casa, ¡solo fue para entretenerte!", escribió. Hasta el momento, el video lleva 100.415 me gusta en Instagram y 1,4 millones en Tik Tok.

