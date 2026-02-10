La agenda de la TV del martes: Manchester United y Chelsea en la Premier League, y el tenis en el Argentina Open

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 10 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Premier League

16:30 Chelsea vs. Leeds. ESPN

16:30 Tottenham Hotspur vs. Newcastle. ESPN 2

16:30 Everton vs. Bournemouth. ESPN 3

17 West Ham vs. Manchester United. Disney+

Lisandro Martínez, jugador de Manchester United

Copa Libertadores

21.30 Deportivo Táchira vs. The Strongest. La primera rueda, partido de vuelta. Fox Sports y Disney+

Copa Italia

17 Napoli vs. Como, por los cuartos de final. Dsports (1610)

Copa de Alemania

16.30 Hertha Berlin vs. Freiburg. Disney+

TENIS

Argentina Open

13 La primera rueda, con Juan Manuel Cerúndolo vs. Daniel Altmaier y Facundo Díaz Acosta vs. Alejandro Tabilo. TyC Sports

18 La primera rueda, con Federico Coria vs. Matteo Berrettini y Camilo Ugo Carabelli vs. Francisco Comesaña. TyC Sports

Camilo Ugo Carabelli jugará en la sesión nocturna Gonzalo Colini - Prensa Challenger de Rosario

HOCKEY

Pro League

5:30 Irlanda vs. Argentina. Pro League Femenino. ESPN 2

11 España vs. Inglaterra. Pro League Masculino. Disney+

11:50 Bélgica vs. Argentina. Pro League Masculino. ESPN 3

13.30 España vs. Alemania. Pro League Femenino. Disney+

17 Australia vs. Pakistán. Pro League Masculino. Disney+

19:30 China vs. Inglaterra. Pro League Femenino. Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional