La agenda de la TV del martes: Manchester United y Chelsea en la Premier League, y el tenis en el Argentina Open

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

El Chelsea de Enzo Fernandez se mide ante Leeds
El Chelsea de Enzo Fernandez se mide ante LeedsIan Walton - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 10 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Premier League

  • 16:30 Chelsea vs. Leeds. ESPN
  • 16:30 Tottenham Hotspur vs. Newcastle. ESPN 2
  • 16:30 Everton vs. Bournemouth. ESPN 3
  • 17 West Ham vs. Manchester United. Disney+
Lisandro Martínez, jugador de Manchester United
Lisandro Martínez, jugador de Manchester United

Copa Libertadores

  • 21.30 Deportivo Táchira vs. The Strongest. La primera rueda, partido de vuelta. Fox Sports y Disney+

Copa Italia

  • 17 Napoli vs. Como, por los cuartos de final. Dsports (1610)

Copa de Alemania

  • 16.30 Hertha Berlin vs. Freiburg. Disney+

TENIS

Argentina Open

  • 13 La primera rueda, con Juan Manuel Cerúndolo vs. Daniel Altmaier y Facundo Díaz Acosta vs. Alejandro Tabilo. TyC Sports
  • 18 La primera rueda, con Federico Coria vs. Matteo Berrettini y Camilo Ugo Carabelli vs. Francisco Comesaña. TyC Sports
Camilo Ugo Carabelli jugará en la sesión nocturna
Camilo Ugo Carabelli jugará en la sesión nocturnaGonzalo Colini - Prensa Challenger de Rosario

HOCKEY

Pro League

  • 5:30 Irlanda vs. Argentina. Pro League Femenino. ESPN 2
  • 11 España vs. Inglaterra. Pro League Masculino. Disney+
  • 11:50 Bélgica vs. Argentina. Pro League Masculino. ESPN 3
  • 13.30 España vs. Alemania. Pro League Femenino. Disney+
  • 17 Australia vs. Pakistán. Pro League Masculino. Disney+
  • 19:30 China vs. Inglaterra. Pro League Femenino. Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 21 Ferro vs. Independiente (O). DSports 2 (1612)
