La agenda de la TV del martes: Manchester United y Chelsea en la Premier League, y el tenis en el Argentina Open
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del martes 10 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Premier League
- 16:30 Chelsea vs. Leeds. ESPN
- 16:30 Tottenham Hotspur vs. Newcastle. ESPN 2
- 16:30 Everton vs. Bournemouth. ESPN 3
- 17 West Ham vs. Manchester United. Disney+
Copa Libertadores
- 21.30 Deportivo Táchira vs. The Strongest. La primera rueda, partido de vuelta. Fox Sports y Disney+
Copa Italia
- 17 Napoli vs. Como, por los cuartos de final. Dsports (1610)
Copa de Alemania
- 16.30 Hertha Berlin vs. Freiburg. Disney+
TENIS
Argentina Open
- 13 La primera rueda, con Juan Manuel Cerúndolo vs. Daniel Altmaier y Facundo Díaz Acosta vs. Alejandro Tabilo. TyC Sports
- 18 La primera rueda, con Federico Coria vs. Matteo Berrettini y Camilo Ugo Carabelli vs. Francisco Comesaña. TyC Sports
HOCKEY
Pro League
- 5:30 Irlanda vs. Argentina. Pro League Femenino. ESPN 2
- 11 España vs. Inglaterra. Pro League Masculino. Disney+
- 11:50 Bélgica vs. Argentina. Pro League Masculino. ESPN 3
- 13.30 España vs. Alemania. Pro League Femenino. Disney+
- 17 Australia vs. Pakistán. Pro League Masculino. Disney+
- 19:30 China vs. Inglaterra. Pro League Femenino. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 21 Ferro vs. Independiente (O). DSports 2 (1612)
