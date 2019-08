El increíble smash de Rafael Nadal en su victoria sobre Guido Pella

Rafa Nadal celebra su pase a cuartos de final en el Masters 1000 de Montreal Crédito: AP

Fue un momento de inspiración, como para dejar en claro -si alguien tenía alguna duda- de que lo suyo no es solamente cabeza, físico y ADN ganador. Iban 26 minutos del primer set y Rafael Nadal, máximo favorito del Masters 1000 de Montreal, le ganaba 3-1 y 15-15 al argentino Guido Pella. Sacó el español y con el segundo tiro se fue a la red, pero se encontró con un buen globo de revés del bahiense. ¿Qué hizo Rafa? Pegó un smash de espaldas, en pleno retroceso, con mucha profundidad. Y luego de un intercambio de golpes, terminó ganando el punto con una volea cruzada de derecha. ¡Impresionante!

Cuatro veces campeón del torneo canadiense, Nadal se impuso por 6-3 y 6-4, su victoria número 379 en un certamen de la serie Masters 1000, rompiendo la marca que compartía con el suizo Roger Federer.

En la siguiente rueda, Nadal se medirá con el italiano Fabio Fognini. El séptimo preclasificado derrotó por 6-2 y 7-5 al francés Adrian Mannarino. Campeón del torneo el año pasado en Toronto (se alternan las sedes cada temporada), Nadal acumula 82 títulos en su carrera.

Los otros cuartos de final de este viernes serán los siguientes: Dominic Thiem (Austria, 2°) vs. Daniil Medvedev (Rusia, 8°), Alexander Zverev (Alemania, 3°) vs. Karen Khachanov (6°) y Gael Monfils (Francia, 16°) ante el ganador de Roberto Bautista Agut (España, 10°) vs. Richard Gasquet (Francia).