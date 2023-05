El insólito audio de WhatsApp del hijo de Javier Mascherano a Lionel Messi: “Quiero una foto”

escuchar

El entrenador de la selección argentina sub-20, Javier Mascherano, contó esta semana detalles de la relación que tiene su hijo, Bruno, con el capitán de La Albiceleste, Lionel Messi. Según explicó, “desde antes del Mundial”, el niño, de seis años, se fanatizó con el fútbol.

En ese momento, reveló: “Antes del Mundial, le mandábamos mensajes a Leo. Me vuelve loco”, en una entrevista con el canal de streaming oficial de la selección, AFA Estudio. Asimismo, explicó que, desde hace poco, Bruno “empezó a darse cuenta de que el papá jugó al futbol”.

Allí, explicó el insólito pedido que le hizo el chico en la previa de Qatar 2022. “Va viendo fotos en un iPad, en una computadora, en una tablet, en lo que sea, y claro, ve: ‘estuve acá con Leo, tuve una foto, pero es vieja’. Y empezó con el tema de decir ‘me quiero sacar una foto con Messi’. Le manda audio un par de meses antes del Mundial. Y Leo contestándole: ‘sí, decile a tu papá que cuando vaya para Navidad, te lleve a casa’”.

En efecto, la esperada visita sucedió en su visita a Rosario tras la conquista del título mundial. “Se encontró con que encima después pasó lo que pasó, y cuando lo llevé, era una cosa que te tocaba... ¿Es el real? ¿Es en serio?”, se preguntaba Bruno sobre su ídolo.

Mascherano confesó que su hijo, que “no para de hablar”, se quedó sin palabras. “Lo mirábamos porque normalmente te sale con cualquier cosa”, dijo. En esa línea, indicó que le manda audios al Chiqui Tapia, a quien le pregunta si puede ir al predio de Ezeiza para sacarse fotos con la copa del mundo. “Es un peligro”, concluyó.

¿Cómo vivió la final del mundo?

Mascherano, que vistió la camiseta de la selección entre 2003 y 2018, precisó de qué manera vivió la infartante final de Qatar 2022, que protagonizaron Argentina y Francia. “En un momento, cuando se ponen 3 a 3, los últimos cinco ni los veo. Salía de la casa, iba un rato al patio, volvía... Digo: no quiero ver más. Dije: ‘que sea lo que Dios quiera, no quiero ver más’. Cuando terminó el partido, me senté a ver los penales”. Sobre la histórica tapada de Dibu Martínez a Kuolo Mani, sobre el final del encuentro, recuerda que escuchó los gritos de sus familiares, pero no la vio.

A la vez, reveló que su plan inicial era ir a Qatar, pero sus compromisos laborales no se lo permitieron. “Yo iba a ir a la semifinal y final; lo que pasa es que estábamos entrenando con la sub-20, acá. Tenía que salir un miércoles para allá. Después, al final, gracias a dios, esa semana no entrenamos”.

Por último, reveló que, a lo largo del Mundial, se mensajeó, tanto con Messi con Scaloni, y dijo que, tras el primer triunfo en el torneo, se aferró a una cábala. “Después de México, fueron siempre las mismas palabras, fue siempre copiar y pegar”.

LA NACION