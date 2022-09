El irónico posteo de Roger Federer tras su retiro del tenis: “Estoy muy feliz de cómo salió todo”

El suizo Roger Federer, de 41 años, conmovió al mundo la semana pasada, luego de disputar su último partido como tenista profesional, y quebrar en llanto de la mano de su rival de toda la vida, el español Rafael Nadal. Ejemplo dentro y fuera de la cancha, a Su Majestad no se le caen los anillos si de reírse de si mismo se trata. Así lo demostró este jueves, tras publicar un irónico y reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Federer, quien tuvo que dejar la actividad profesional por una lesión en la rodilla, disputó su último torneo la semana pasada en la Laver Cup, el campeonato que él mismo organiza y creó. Al tratarse de una competencia por equipos, El Expreso Suizo pudo despedirse jugando un dobles con Nadal en el mismo conjunto (Europa). Sin embargo, el resultado no fue el esperado: perdió ante la dupla compuesta por los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafou.

Además, el torneo coronó campeón, por primera vez desde que se juega este torneo, al Resto del Mundo. En ese sentido, el legendario deportista aprovechó para dejar un mensaje de contenido reflexivo, y a la vez, humorístico. “Todos esperamos un final de cuento de hadas. Así es como me fue a la mía: perdí mí último single, perdí mi último dobles, perdí mi último evento de equipo, perdí mi voz durante la semana y perdí mi trabajo”, escribió Fed junto a los emojis de caras tristes.

No obstante, cerró su mensaje con una enseñanza: “Pero aún así, mi jubilación no pudo haber sido más perfecta y estoy muy feliz de cómo salió todo”. Siempre consciente del lugar de influencia que ocupa en el mundo para sus seguidores, concluyó: “Así que no pienses demasiado en ese final perfecto, el tuyo siempre será increíble a tu manera...”. Hasta el momento, el posteo sumó más de un millón de “Me gusta”. En tanto, recibió comentarios de personalidades de todo tipo.

Roger Federer Roger Federer Instagram

Por ejemplo, su colega, el griego Stéfanos Tsitsipas, le elogió uno de sus últimos tiros como profesional, que tuvo la particularidad de pasar en la intersección que existe entre la red y el palo que la sostiene: “Me volví loco cuando le pegaste en ese agujero”, escribió el número seis del ranking ATP.

Federer jugó el viernes pasado su último partido como profesional en la Laver Cup, que este año, se disputó en Londres, donde el suizo ganó en ocho ocasiones el Grand Slam de Wimbledon. Reconocido por propios y extraños al tenis como una leyenda, Roger pudo vivir sus últimos días como profesional a lo grande, y de la mano de los mejores tenistas del planeta.

Entre lágrimas, Federer aseguró tras su jugar su compromiso final que “superaremos esto de alguna manera. Ha sido un día maravilloso. Les dije a los muchachos que estoy feliz y no triste. Es genial volver a estar aquí, disfruté atándome los cordones de las zapatillas una vez más, todo fue la última vez”.

Roger Federer y Rafael Nadal Instagram Roger Federer

Asimismo, le dedicó un especial agradecimiento a Mirka, su pareja: “Todos están aquí, los niños y las niñas, y mi esposa, que ha sido un gran apoyo. Podría haberme detenido hace mucho, mucho tiempo, pero no lo hizo. Ella me mantuvo activo y me permitió jugar, así que es increíble, gracias. Gracias a mis padres, han sido increíbles. Hay demasiadas personas a las que agradecer, ha sido increíble”, sentenció uno de los más grandes de la historia del tenis.