Sergio Agüero volvió a protagonizar una divertida transmisión en vivo en la plataforma gamer Twitch, que contó con la participación de Neymar y el famosos streamer español Ibai Llanos Crédito: Twitch

6 de noviembre de 2020 • 12:00

Sergio "Kun" Agüero protagonizó este jueves otra divertida partida online del videojuego del momento Among Us. La transmisión en vivo, que fue vista por sus miles de seguidores en la plataforma gamer Twitch, contó con la participación de Neymar, el streamer español Ibai Llanos, el arquero del Real Madrid Thibaut Courtois y el rapero argentino Papo.

Llanos dijo durante la transmisión que le envió un mensaje directo de Instagram al delantero del París Saint-Germain (PSG) para invitarlo a jugar. Luego, el famosos streamer y el Kun pronunciaron algunas frases en portugués, aunque Neymar habla español de manera fluida tras su paso por el Barcelona. Agüero y Llanos estallaron de risa cuando empezaron a repetir algunos insultos en el idioma de Neymar que les sugerían otros usuarios.

El Kun Agüero, Neymar y un streamer español en una divertida partida de Among Us 01:54

Uno de los momentos más desopilantes fue cuando el brasileño se sumó a la conversación, y justo el argentino estaba practicando para inculparlo dentro del juego. Ante esa movida, Neymar dijo furioso: "¡Ey Kun, hijo de p..., qué estás haciendo!". El grado de complicidad entre los tres ya era evidentes y se vio como los dos futbolistas le hicieron una broma al streamer español.

Así iniciaron las risas entre los tres y se vio tal amistad que incluso los dos futbolistas le jugaron una broma al español. Agüero dijo que tuvo un inconveniente con su "abogado" días atrás, y ante la consulta de Llanos, el ex Independiente disparó: "El abogado que tengo acá colgado". Debido a la carcajada que lanzó, el Kun casi hace tira el mate que estaba tomando.

Luego de las bromas introductorias, comenzó el juego. El brasileño fue elegido de manera aleatoria como el asesino de la partida de Among Us ocho veces, situación que enfureció a Agüero. "El otro día jugamos un montón y a mí no me tocó nunca, éste [Neymar] viene y siempre le toca", se quejó el goleador del Manchester City y agregó que "No puede ser, no me deja ni jugar", la figura del PSG lo mató tres veces seguidas.