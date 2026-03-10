En qué canal pasan Atlético de Madrid vs. Tottenham por la Champions League 2025-2026 hoy

Este martes, desde las 17 (hora argentina), Atlético de Madrid y Tottenham se enfrentan en el marco de la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del neerlandés Serdar Gozubuyuk, se disputa en el estadio Metropolitano y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Colchonero se metió en la ronda de los 16 mejores al superar los playoffs. En la vuelta se recuperó del inesperado 3 a 3 como visitante de la ida ante Brujas y avanzó de ronda luego de una goleada por 4 a 1 en el estadio Metropolitano, consiguiendo un contundente triunfo por 7 a 4 en el resultado global. Es el club con más argentinos de toda esta edición con siete contando al DT Diego Simeone y a los futbolistas Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nicolás González y Julián Álvarez.

Atlético de Madrid superó a Brujas y avanzó a los octavos de final; es favorito ante Tottenham THOMAS COEX� - AFP�

Los Spurs, por su parte, no tuvieron que pasar por 16vos de final ya que culminaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Fase Liga con 17 puntos. El capitán del equipo es Cristian ’Cuti’ Romero, quien está en conflicto con la dirigencia y se estima dejará el club al final de la temporada en curso. Lo llamativo es que hay dos principales pretendientes que estarían dispuestos a hacer una oferta formal: Real Madrid y, justamente, Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid vs. Tottenham: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 17 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético de Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.79 contra los 5.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Tottenham. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.06.

Las casas de apuestas ponen a Atlético de Madrid como favorito al triunfo en la ida de los octavos ante Tottenham Juan Manuel Serrano Arce - Getty Images Europe

Posibles formaciones