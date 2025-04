El mal momento de Matías Defederico por una muerte repentina: “Tenemos que aprender a vivir sin vos”

Matías Defederico despidió a su perro llamado Torito en su cuenta de Instagram. A sus 13 años, el animal falleció y el exjugador de Huracán le dedicó unas sentidas palabras.

“Cuántos deberían aprender de vos y sin embargo, hoy tenemos que aprender a vivir sin vos”, lanzó el exfutbolista en sus redes sociales, donde creó una publicación con varias fotos del animal junto a integrantes de su familia como sus hijas Charis, Bella y Francesca.

La despedida de Torito, el perro de Matías Defederico

Según se desprende de sus comentarios en su red social, Torito tenía una edad avanzada, pero repentinamente falleció y dejó desconsolado a Defederico que, en una emocionante despedida, expresó todo el dolor por su partida.

“Te me fuiste amigo, te me fuiste muy rápido y sin avisar, que triste me dejas acá”, lamentó el futbolista. Y agregó: “Voy a extrañar mucho tus mañanas, tus paseos, tus charlas cuando estabas charlatán y el amor que nos dabas a todos por igual. Te llevas una parte de mí, una parte de mi historia y es muy triste saber que no voy a volver a verte por un tiempo”.

Matías Defederico, su papá y Torito, el perro al que despidió por redes sociales

Con el sentimiento a flor de piel, el exjugador de la selección argentina, Corinthians, entre otros, sintetizó: “Allá, arriba, voy a ir a buscarte y abrazarte porque te me fuiste muy rápido muy rápido amigo, no puedo creerlo es muy triste esto”.

En un carrete de instantáneas donde se ve al animal posando en diferentes lugares, como así también interactuando con el resto de sus familiares, la expareja de Cinthia Fernández siguió machacando sobre la pérdida irreparable del animal.

"Aprender a vivir sin vos", detalló Matías Defederico tras la muerte de su perro

“Me partiste al medio amigo, pero sé que vas a descansar en paz y eso me alivia. Te veo pronto amigo gracias por compartir la vida conmigo. Te me fuiste muy rápido”, detalló, antes de publicar el posteo que tuvo una gran cantidad de “likes” y comentarios, tanto de colegas suyos, como de familiares.

“No tengas duda que te va a seguir acompañando amigo, te abrazo fuerte”; “Vamos hermano arriba vamos Torito, siempre en nuestros corazones” y “Tendrían que ser eternos. Lo siento mucho Mati, te mando un fuerte abrazo gigante a vos y tu familia”, fueron algunos de los comentarios de la publicación, donde el exjugador recibió el cariño de su círculo íntimo.

Matías Defederico jugó en Independiente

Matías Defederico tiene 36 años y registra una carrera profesional que comenzó en Huracán, donde se destacó por sus virtudes en la zona de ataque. Su derrotero continuó por otros clubes como Independiente, Corinthians, Al-Dhafra de Dubái, Universidad Católica de Chile, Eskişehirspor de Turquía y finalizó en el fútbol del ascenso vistiendo las camisetas de Nueva Chicago y Agropecuario de Carlos Casares.

LA NACION