escuchar

Luego del triunfo por penales ante Nashville que significó la consagración para el Inter Miami en la Leagues Cup 2023, Lionel Messi dejó un mensaje en su cuenta de Instagram. Junto con una serie de imágenes del partido y la celebración con la copa, el capitán de la selección argentina se dejó ver contento por hacer historia en la franquicia estadounidense.

Desde la llegada de Leo, todo parece salir bien para el equipo rosa. A pesar de ocupar el último lugar en su zona de la MLS, de la mano del rosarino, y otros refuerzos como Sergio Busquets y Jordi Alba, Inter Miami cosechó una racha de victorias.

El cambio de energía y resultados trajo resultados inmediatamente, con el primer título de su historia. El último sábado por la noche, la franquicia de Florida venció por penales a Nashville Soccer Club y se consagró campeón en la Leagues Cup 2023.

Después del festejo dentro del campo de juego del Geodis Park, Messi usó su cuenta de Instagram para dejar ver su alegría. “¡Campeones! Muy felices de conseguir el primer título de la historia de este club”, comenzó en el pie del posteo, junto con una serie de imágenes tanto de la celebración como de acciones del partido.

El mensaje de Messi tras ganar la Leagues Cup con Inter Miami: “Ojalá solo sea el principio” Captura

Para concluir con sus palabras, Leo continuó con la tónica del logro grupal y siempre escribió no solo en representación suya, sino también de todos sus compañeros de equipo y plantel: “El trabajo y compromiso de todos lo hizo posible. Ojalá esto solo sea el principio... Vamos Inter Miami”.

Como en cada una de las intervenciones que realiza el exfutbolista del PSG en redes sociales, el posteo no pasó para nada desapercibido. En cuestión de horas, superó los 6.400.000 likes y acumuló decenas de miles de comentarios. Allí, tanto seguidores como excompañeros y otras figuras de diversos rubros le dejaron sus felicitaciones por el logro reciente. Entre ellos, destacaron los nombres de Ángel Di María, Paulo Londra y Javier Pastore, entre muchos otros.

Más allá del logro del Inter Miami, el campeonato también trajo un récord individual. Con la Leagues Cup 2023 en su palmarés, Messi alcanzó los 44 títulos en su carrera y se convirtió en el futbolista más ganador de la historia.

Sobre esto último, no hay consenso en el mundo del fútbol, ya que esa estadística tiene un punto de debate. Dentro de sus campeonatos se cuenta la Supercopa de España 2005, en la que Leo ya formaba parte del plantel del Barcelona, pero que no tuvo el nombre del rosarino en la lista de convocados de ninguno de los dos partidos. En caso de no incluir esa consagración, el capitán argentino alcanzó los 43 e igualó a Dani Alves, quien ostentaba esta marca en soledad.

Leo Messi marcó el gol del Inter Miami en la final de Leagues Cup 2023 ante Nashville CHANDAN KHANNA - AFP

Lo cierto es que en las acciones de la final, Messi volvió a tener un rol preponderante. A los 23 minutos de partido, marcó el 1-0 para Inter Miami con un gol similar a muchos otros que hizo a lo largo de su carrera. Con el empate 1-1, también anotó el primer tanto de la tanda de penales en la que se impuso su equipo por 10-9. Antes de vencer a Nashville SC, el equipo de Gerardo “Tata” Martino dejó en el camino a Cruz Azul y Atlanta United en fase de grupos y a Orlando City, Dallas FC, Charlotte FC y Philadelphia en las fases eliminatorias.