El mensaje de WhatsApp que Roberto Tobar le envió a Mariano Closs tras la polémica en River-Vélez

El encuentro entre River y Vélez por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores trajo un sinfín de sospechas que ponen en el tapete la función de la tecnología en el fútbol. Con el resultado en cero y la posibilidad latente- que luego terminó de definirse- de que el Fortín acceda a la siguiente fase por la victoria en la ida, el Millonario protagonizó una situación de peligro que terminó en el gol de Matías Suárez luego de un centro del atacante Exequiel Barco.

El gol de River contra Vélez que terminó siendo anulado por el VAR

Una vez que Suárez le ganó la marca a Francisco Ortega, defensor de Vélez, en el segundo palo, solamente se dispuso a cabecear la pelota ante un Lucas Hoyos ya abatido. Después de los festejos, donde se abrazó con Julián Álvarez, el cordobés observó con atención la seña del árbitro Roberto Tobar, que decidió acudir al VAR tras el llamado de sus colegas en la sala VOR.

En ese preciso instante se registró la polémica. El árbitro informó que Suárez desvió con su mano la dirección de la pelota y por ende procedió a no convalidar el gol. Justamente Tobar, quien estuvo en el foco de la polémica durante la noche de Núñez, habló, vía WhatsApp, con el periodista Mariano Closs (F12, ESPN).

El mensaje que le envió el árbitro Roberto Tobar a Mariano Closs

El reconocido relator interrumpió el análisis de su panel para presentar la palabra del colegiado chileno, una de las personas más buscadas en el ambiente deportivo. “Querido Mariano, un gusto saludarte”, arrancó, ante el silencio de los demás periodistas que deseaban escuchar el testimonio.

“Tras revisar una y otra vez las imágenes, observo un contacto que no me deja seguro para anular el gol. En ese momento sentí que era importante otra apreciación de otro integrante de mis compañeros de campo, por lo cual hago el llamado a Claudio Ríos (juez de línea) para que también le pueda chequear y me diera su opinión libre de toda comunicación que yo sostuve con el VAR”, manifestó Tobar sobre la jugada polémica que terminó de sentenciar el futuro de River en la competición sudamericana.

En medio del jolgorio en las tribunas, Tobar, al no estar completamente seguro de una decisión crucial, invitó al lineman para que diera su punto de opinión, el cual coincidió con la apreciación del VAR, encabezados por los referís Rafael Traci y Braulio Machado. “Claudio coincidió que existe (la mano) después del cabezazo del jugador Suárez, cómo el balón patina en su antebrazo entrando en el pórtico (arco)”, agregó.

Con un resultado global de 1-0, Vélez Sarsfield festejó en rodeo ajeno una histórica clasificación ante uno de los equipos candidatos para alzar el trofeo de campeón. En Liniers, aguardan por Talleres de Córdoba en los cuartos de final, que venció a Colón de Santa Fe. Por el lado del Millonario, Álvarez jugó su último partido en la institución y viajará en las próximas horas a Inglaterra para sumarse a las filas del Manchester City.