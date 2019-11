El momento tenso durante el programa Crédito: Captura

San Lorenzo se convirtió en un polvorín el último miércoles. No solo por la derrota ante Defensa y Justicia como local (3-1), que derivó en la salida del DT Juan Antonio Pizzi, sino también por la escandalosa aparición de barrabravas del Ciclón en la platea Norte del Nuevo Gasómetro, para pedir que no se gritara en contra del presidente Matías Lammens.

Tras los hechos, el gobierno porteño presentó en la Justicia una denuncia contra los barras, a los que acusó del delito de amenazas y por las faltas cometidas previstas en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires como "ingresar sin autorización a lugares reservados", "afectar el desarrollo del espectáculo", e "incitar al desorden".

Luego, Lammens declaraba a TyC Sports: "Jamás tendríamos ese tipo de iniciativa. Es una canallada para los socios. Sería una torpeza e inmoralidad. No es nuestro estilo, ni de Marcelo [por Tinelli, vicepresidente] ni mío. Vamos a poner en manos de la Justicia lo que necesite. Es un año político en San Lorenzo y puede aprovecharse que el equipo no anda bien. La popular insultaba, no mandamos a callar a nadie. Por lo que vi en las imágenes no reconozco a ninguno. Pedí averiguar si son socios".

Lógicamente, los programas deportivos se hicieron eco de esta situación, que afecta a la vida institucional azulgrana. En 90 minutos de Fútbol (Fox Sports) se analizó el tema, hasta que se vio interrumpido abruptamente por un pedido de la producción al conductor Sebastián Vignolo, que se mostró tenso y reaccionó de manera irónica.

Durante un fragmento del programa, Marcelo Sottile se refería acerca de San Lorenzo: "Que en la cancha te pongan una bandera que dice 'lo peor de vos' y después sale todo el mundo a criticar". Allí fue cuando Vignolo salió al cruce para un repentino cambio de timón en el envío, frente al silencio de todos los panelistas.

"Bueno señores: vamos a hablar de Boca y cuando podamos retomar el tema, seguimos", dijo. Y siguió: "Cuando podamos hacer el programa, seguir, hablar de lo qué pasó, porque están buscando material, seguimos. ¿Está el profe? ¿Puedo hablar con él o no? Bueno...ahora vamos a estar con el móvil. Bueno, diganme, tranquilos...No, no díganme ustedes cómo seguimos. Díganme ustedes, ¿quieren que sigamos así? Díganme, ¿ponemos los goles?...Bueno vamos a la pausa".

Mientras la cámara se alejaba del estudio para dar lugar al corte comercial, se puede ver cómo el 'Pollo' camina raudo hacia atrás de cámara, seguramente en busca de explicaciones.