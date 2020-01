El motivo que llevó a Kobe Bryant a utilizar los vuelos en helicóptero

El basquetbolista explicó por qué había incorporado ese vehículo a su vida cotidiana

Kobe Bryant, la leyenda de la NBA que falleció ayer en las afueras de Los Angeles junto a su hija en un accidente de helicóptero, viajaba de manera rutinaria en ese vehículo aéreo. El astro había explicado en una entrevista del año 2018 por qué había adquirido para su vida diaria esa manera de trasladarse. Básicamente se trató de la forma que Bryant encontró para eludir el tránsito terrible de Los Ángeles y poder ganar tiempo para estar con su familia.

" El tránsito de la ciudad se había puesto realmente malo, y por estar atorado en el tránsito me perdía obras de teatro de mis niñas en la escuela... Tuve que encontrar entonces la manera de poder entrenar y concentrarme en mi trabajo, pero sin comprometer mi tiempo familiar", dijo Bryant en una entrevista que dio a Alex Rodríguez en diciembre de 2018.

El astro de Los Ángeles Lakers contó entonces que así fue como decidió comenzar a viajar en helicóptero, que en 15 minutos le permitía llegar desde el centro de Los Angeles a cualquier parte, y entonces incorporó los vuelos a su vida para optimizar sus tiempos y poder estar más presente en la vida de sus cuatro hijas.

" Mi rutina siempre era la misma: pesas en la mañana, llevar a mis hijas a la escuela, volar, entrenar como loco, hacer mi trabajo extra, atender a los medios, volar de regreso, recoger a mis hijas de la escuela", señaló Bryant.

"Mi esposa me decía que ella podía recoger a las niñas, pero yo le decía que no -agregó el basquetbolista-. Yo quiero hacerlo porque viajo mucho y tengo momentos en que no puedo ver a mis hijas. Por eso, cada oportunidad en que puedo pasar el tiempo con ellas, aunque sean 20 minutos en el auto, no me la quiero perder".

El helicóptero en el que murió Bryant el domingo por la mañana era un modelo Sikorsky S-76, y transportaba en total a 9 personas. Ninguna sobrevivió.

El basquetbolista se dirigía junto a su hija Gianna, de 13 años, a un torneo de basquet femenino en el momento del accidente.Todavía se analizan los motivos de la tragedia, aunque se presumo que pudo deberse a problemas de visibilidad a causa de una espesa niebla.