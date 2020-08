El nuevo vicio de Paul Gascoigne después de dejar el alcohol

Paul Gascoigne explicó que una nueva adicción lo mantiene alejado del alcohol Crédito: Instagram

Hace meses que Paul Gascoigne, el exjugador de la selección de Inglaterra, no aparece en los titulares de los diarios del mundo por su desordenada vida fuera del fútbol ni por su adicción al alcohol. La leyenda del fútbol inglesa explicó que tiene una nueva adicción que lo mantiene alejado de los problemas.

Luego de pasar numerosas temporadas en rehabilitación, Gascoigne manifestó que está lejos del alcohol gracias a una nueva pasión: los tatuajes. "Es mi nueva adicción. Ya no bebo más. Me hago tatuajes porque los amo y no tengo nada más que hacer", reveló el exfutbolista inglés, de 53 años.

El último tatuaje que se realizó la leyenda inglesa es un corazón rojo en la muñeca izquierda. Gascoigne se sacó una foto con Robert Williamson, el artista principal del salón South Coast Ink Super Studio.

La estrella también firmó una camiseta de Inglaterra que les regaló a los integrantes del local de tatuajes. "Si no voy a ver a los tatuadores, iría a un pub a beber. Y para ser honesto, prefiero ir a ver a mi tatuador", confesó.

South Coast Ink Super Studio, que queda en la ciudad de Bournemouth en Inglaterra, publicó en sus redes sociales las imágenes de Gascoigne en la camilla mientras su tatuador le realiza el último diseño que eligió el exfutbolista. "Recibimos la visita del legendario Paul Gascoigne. Se hizo un tatuaje con nuestro artista principal Rob. Estamos realmente bendecidos de tenerlo aquí", publicó el local.

Gascoigne, que tiene tatuajes en sus brazos y en el pecho, visitó al salón después de que Roberto Di Matteo, excompañero del inglés en la Lazio, lo nombrara la estrella "más loca" con la que jugó en su carrera. Di Matteo recordó cómo Gascoigne le desinfló todos los neumáticos de su vehículo mientras estaba en una sesión de fisioterapia.