El Pato Fillol informó que recuperó la medalla de campeón que le habían robado de su casa: “Estoy feliz”

Un mes después del robo que sufrió en su casa, el exarquero de la Selección Ubaldo “El Pato” Fillol (73) anunció que recuperó la medalla del Mundial de 1978 que los ladrones se habían llevado en esa ocasión.

“Es un día muy especial, hay noticias de aquel robo brutal que tuve hace un mes. Hubo allanamientos en el día de hoy. Hay detenidos y se recuperaron los objetos perdidos, esa cosa maravillosa, la pude recuperar. Mucho más no puedo hablar”, contó a través de sus redes sociales.

En su mensaje, el campeón del mundo le agradeció en particular al jefe de policía de la Ciudad, Diego Kravetz, y a la dependencia a cargo de la División Robos y Hurtos Sur, que estuvieron ahí en todo momento”. “Ni hablar del apoyo personal que tuve del doctor Fernando Burlando, que en todo momento estuvo trabajando y llevó esto a buen término”, relató.

En la misma línea, expresó su agradecimiento “a gente del arco político - tanto “a nivel nacional como provincial”- y del ámbito privado”. “Tuve el apoyo de todos, no solo de la gente del fútbol. Muchas gracias. Estoy feliz. Espero con mi familia no repetir esta fea experiencia, que es la séptima vez que la padecimos”, detalló.

El asalto se produjo el sábado 16 de marzo en el departamento que Fillol tiene en Villa del Parque: entre otros objetos y galardones, los atacantes se llevaron la medalla obtenida hace 44 años. El exdeportista había ido a cenar al Club Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield a las 21, tras salir del lugar ubicado en Floresta advirtió que su automóvil estaba abierto y no estaban las llaves de su domicilio, situado en la calle Emilio Lamarca al 2700. Cuando entró a su departamento constató que la puerta del edificio y la de su casa no estaban violentadas, pero su casa estaba totalmente revuelta y con faltante de pertenencias. Entre ellas, aquella medalla dorada.

Dos días después del ataque, anunció una recompensa para quien pudiera “aportar datos” que permitieran dar con los objetos siniestrados.

“Estoy acá para dejarles un mensaje. No es algo lindo pero mensaje al fin, que a mí me va a hacer sentir bien. He decidido comunicarle a aquellos que se me llevaron la medalla del Mundial ‘78 y otras medallas más de mi carrera deportiva, que representan mi vida, dar una recompensa. A ustedes eso no les sirve de nada. Para mí, es la vida. Es mi vida deportiva. Es la vida de mis hijos, de mi familia”, había dicho en ese entonces.

En el video que difundió había hablado del “momento feo” que atravesó cuando entraron los ladrones pero, además, indicó que estaba esperanzado que hubiera “un arrepentimiento en ese sentido y que se le pueda devolver la felicidad a una familia”. “Les mando un abrazo en el alma y otro abrazo de palo a palo”, dijo.

LA NACION