El pedido de Oscar Ruggeri a Adrián Suar: "No cierres Polka"

9 de septiembre de 2020 • 13:04

El exfutbolista, Oscar Ruggeri, le pidió al productor televisivo Adrián Suar que no cierre su empresa Polka (inmersa en una fuerte crisis económica) en el programa deportivo 90 Minutos de Fútbol.

La conversación con el "Cabezón" la inició el propio Suar, quien le envió un mensaje a Ruggeri durante la emisión de este miércoles del ciclo de Fox Sports. Cuando el conductor del programa, Sebastián "Pollo" Vignolo, hablaba sobre las canchas que más lo emocionaron como relator, Ruggeri intempestivamente empezó a reír por un mensaje que recibió en su teléfono celular.

"Ja, ja, ja. Está el Chueco, Adrián Suar, que me manda (un mensaje). Decí la verdad, me puso", explicó el exjugador, quien festejó el apoyo que recibió del actor por sus dichos sobre la lo que le generaba en su época de futbolista jugar en la cancha de Boca. "Muy bien el Chueco, porque me dice: decí lo que sentís, no te reprimas, que no te digan nada".

Acto seguido, Vignolo dijo que le iba a preguntar a Suar que quería: "Adrián, primero: Ruggeri es un actor, ayer hizo con (Ricardo) Darín un ida y vuelta muy bueno, me gustaría que un día lo tengas en cuenta. Y segundo, no sé qué verdad querrás que diga Ruggeri. Y lo otro: me lo distraés. Se va del aire, Adrián. La verdad. No llamo a (Pablo) Codevilla cuando está laburando", agregó.

Al mismo tiempo, el campeón mundial con la selección Argentina también le mandó también una nota de voz al gerente de programación de El Trece, en el que le solicitó: "Adrián: no cerrés Polka, porque estoy llegando yo. No cerrés Polka, por favor. Aguante un poquito".

El inesperado cruce lo cerró el propio Suar, quien utilizó el mismo formato para comunicarse con Vignolo, quien reprodujo el mensaje al aire: "Un beso para todo el programa, para todo el equipo. Yo quiero que Oscar se exprese, que no lo repriman, eso es lo único que quiero. Además, estoy pensando que si en algún momento vuelvo a hacer una película, la quiero hacer con Oscar. Él y yo. Después, vemos qué hacemos. Dos muchachos de barrio que se hicieron de abajo. Y otra cosa, es cierto: la Bombonera, late, pero los jugadores tienen que ganar los partidos. Es verdad lo que dice Oscar", concluyó el ex-Montaña Rusa.