El Peque Schwartzman mostró en vivo un audio inédito de Maradona

A un año de la muerte de la leyenda del fútbol argentino, en variadas ocasiones se escucharon en radio y televisión a diferentes personalidades contando su “anécdota con Diego Maradona”. Por eso, en ESPN Playroom, el programa conducido por Miguel Granados, hay una sección especial donde los invitados tienen que relatar algún episodio con el 10 argentino y en el capítulo que se estrenó le tocó a Diego Schwartzman.

En una entrevista a la que asistió con su novia, Eugenia De Martino, el Peque describió la relación que tenía con Pelusa. “Cuando gano mi primer partido importante en un Grand Slam, en uno de los torneos más grandes, me manda un mensaje vía Martín Arévalo”, recordó el tenista de 29 años y anticipó parte del audio que iba a mostrar después.

“Lo conocía pero no tenía su contacto. Y (Arévalo) me manda un audio del Diego a los gritos diciendo: ‘¡Se tenia que llamar Diego!’”, adelantó Schwartzman, a lo que Migue le comentó “a vos te pusieron Diego por él” y el deportista respondió que sí.

Entonces el conductor le pidió que comparta el mensaje inédito de Maradona, que nunca antes había hecho público. “Es el único que muestro igual”, advirtió el Peque.

“Mirá cómo lo tengo guardado, tengo cuatro celulares del Diego”, le dijo el tenista a Migue, mientras le enseñaba la pantalla de su teléfono. “Está agendado como D10S”, acotó Granados.

Antes de reproducir uno de los mensajes de audio que le llegaron de Maradona, Schwartzman señaló: “Desde la relación que formé con él desde 2017, que fue espectacular, me sirvieron un montón de sus consejos. Siempre ganaba, perdía, me iba un desastre, me iba bien y tenía un mensaje del Diego. Siempre. Y eso fue espectacular”.

La dedicatoria del 10 para el Peque decía: “Arévalo, ¡se tenía que llamar Diego! Diego Schwartzman. Lo mató a Cilic, papá. Lo mató a Cilic, querido. Se tenía que llamar Diego. Con todo el público en contra y con Cilic enojado porque le ganamos la Davis y ahora Schwartzman le ganó en el US Open. Que se vaya a c...”.

El audio con el que Maradona sorprendió al Peque

Este audio del astro del fútbol fue en septiembre de 2017, cuando el argentino le ganó al croata 4-6; 7-5; 7-5; 6-4 en el US Open un año después de haber vencido a Croacia en la Copa Davis y consagrarse Argentina campeón.

El día de la muerte de Maradona, el Peque posteó en sus redes sociales una foto suya y escribió: “Qué decirte 10. Me llamo Diego por vos... lagrimeo cada 5 minutos. Sos lo más grande que dio el deporte. El superhéroe que jamás pensamos que se iba a ir y te fuiste... Descansá en paz. Te vamos a extrañar mucho”.