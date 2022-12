El periodista español que quería que Croacia le metiera cuatro goles a Argentina se rinde ante Messi

escuchar

El monólogo furioso de Juanma Rodríguez, en el programa español “El Chiringuito”, entró en la lista corta de los videos más viralizados entre los hinchas argentinos en lo que va del Mundial. “¡Espero que Croacia les meta 4!”, gritó a cámara, en una oda antiargentina, sostenida en su fanatismo por el Real Madrid y, por contraposición, su animosidad contra Lionel Messi, símbolo del FC Barcelona.

Pero, ¿era sincera la rabieta previa a las semifinales o una simple actuación en el contexto de un programa en el que los periodistas suelen interpretar personajes de opiniones irreductibles? Un indicio de la segunda opción lo da la columna que Rodríguez publicó en las últimas horas en el sitio Libertad Digital titulada “Los Lionel”, en la que desarrolla un amplio elogio a Messi y al técnico de la selección argentina.

“Yo no creo que Messi vaya a ser peor futbolista si Argentina no gana el Mundial. Este mediodía he confesado por primera vez que a mí, como madridista, ese jugador me ha provocado un miedo que no sentí con ningún otro salvo, quizás, con Ronaldinho”, escribió Rodríguez.

La expresión de deseo del periodista español Juanma Rodríguez contra la selección argentina antes de la semifinal con Croacia

En el texto, sostiene que “los Lionel ya han triunfado”, pero advierte: “Si Messi quiere atrapar la sombra de Maradona está obligado a ganar este domingo. Si no lo hace, ya no será nunca más un “pechofrío” pero siempre irá por detrás del Pelusa”. En su opinión, Messi sigue estando “un escalón por debajo de Maradona y de Pelé” aunque sostiene “que es cuestión de gustos”.

A Scaloni le dedica profusos elogios por su inesperado éxito. “Puede que el éxito de Lionel resida en Lionel -sostiene-. Es posible que el triunfo de los Lionel esté íntimamente conectado y que el Lionel del banquillo haya entendido las necesidades del Lionel del campo”.

En su texto, Rodríguez no deja de hacer una alusión a lo que fueron sus arranques contra la selección en TV. “Si ahora se te ocurre criticar a Leo Messi es muy probable que Argentina entera se revuelva contra ti”, empieza la columna, en la que recuerda los tiempos en que al capitán argentino se lo cuestionaba por su aparente falta de compromiso con la selección.

“Que le metan 4″

El festejo de Messi, de cara a Van Gaal PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

La fama en Argentina de Juanma Rodríguez explotó después del triunfo de la selección sobre Países Bajos en cuartos de final. “Espero que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí y que si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que les meta seis”, siguió Rodríguez, aquella noche. Hacía alusión a la actitud de los jugadores argentinos en ese partido caliente, que terminó con forcejeos e insultos entre los dos planteles.

“Me parece impresentable, no se puede defender todo. Esto no es fútbol, esto es echarle tierra en los ojos a otro rival. Deseo fervientemente que si tienen la suerte de pasar a la final, les metan seis”.

En este sentido, Rodríguez aseguró que él ya venía “de fábrica así”, pero que debido a lo sucedido durante el encuentro entre el equipo de Messi contra Países Bajos “reconvirtieron al planeta Tierra”. “En semifinales no va a hacer Argentina vs. Croacia, va a ser una Argentina vs. Resto del mundo”, apuntó el español. “Croacia debería usar una camiseta de la ONU, porque defiende al resto del mundo”, aseguró.

Las declaraciones de Rodríguez provocaron el rechazo de parte de sus compañeros de programa. “Que les metan seis”, siguió el periodista, y subrayó: “El karma existe y os va a pasar”.

