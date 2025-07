El polémico video de Chicharito Hernández: “Mujeres, están fracasando y erradicando la masculinidad”

El polémico video del futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández despertó reacciones de todo tipo en las redes sociales. El mismo se publicó en Instagram hace cinco días y apunta directamente contra el rol de las mujeres en la sociedad.

“El amor verdadero no compite. Se complementa. Se honra”, tituló el máximo goleador de la selección mexicana de fútbol. Luego, su discurso, repleto de comentarios machistas, generó una fuerte indignación en sus seguidores.

Qué dijo Javier “Chicharito” Hernández

“Mujeres, están fracasando. Están erradicando la masculinidad, haciendo la sociedad hipersensible. Encarnen su energía femenina: cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando y limpiando. Sosteniendo el hogar que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices”, comenzó el actual jugador de Chivas de Guadalajara.

Javier "Chicharito" Hernández juega actualmente en Chivas de Guadalajara

En esa misma línea, siguió: "Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas. Hombres, estamos fallando en la falta de compromiso. Poner a nuestra pareja lo último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos, porque están tratando de erradicar la masculinidad“.

“En ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina, pero muchos estamos acá con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. A veces, la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado”, cerró el futbolista de 37 años.

La respuesta de Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En una conferencia de prensa brindada por la celebración del año de la “Mujer Indígena”, la mandataria de México le respondió al futbolista, quien generó un gran revuelo tanto en las redes sociales, como así también en los estratos sociales de la sociedad mexicana.

“Es muy buen futbolista Chicharito...”, comenzó, de manera irónica, Claudia Sheinbaum, para luego explayarse sobre los polémicos dichos del experimentado futbolista.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, expresó su repudio tras los dichos de Javier "Chicharito" Hernández

“Pero en el caso de su opinión respecto a las mujeres, todavía tiene mucho que aprender, porque las mujeres podemos ser lo que queramos, es una relación de igualdad, ya está en la Constitución se llama ”igualdad sustantiva". Las mujeres tenemos nuestras propias características y es igualdad, pero cada uno con sus propias características", lanzó Sheinbaum.

Y siguió: “En términos del acceso a todos los derechos hay igualdad. Aquella idea de que el papel de las mujeres es estar en la casa... pero claro, amamos a nuestra familia, estar con nuestros hijos y amarlos, pero las mujeres tenemos todo para poder desarrollarnos”.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum repudió los comentarios de Javier "Chicharito" Hernández Marco Ugarte - AP

“Es una idea muy machista, vamos a decirlo con su nombre. Y no es por polemizar con el Chicharito, que es un futbolista que representó en varias ocasiones a México”, finalizó la presidenta, que no dudó a la hora de expresar su opinión y marcar la cancha ante las palabras del futbolista que trajo muchos coletazos.