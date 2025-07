Gimena Accardi regresó al país y contó cómo es su vínculo actual con Nico Vázquez: “Seguimos hablando”

La noticia de la separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez conmocionó, a principios de mes, al mundo del espectáculo argentino. El pasado 8 de julio, ambos anunciaron su ruptura a través de un comunicado conjunto en sus redes sociales y, si bien advirtieron que su decisión se debía a un desgaste tras 18 años de relación, inmediatamente las especulaciones se pusieron en marcha: que él estaba saliendo con una de sus compañeras de Rocky, que ella se había enamorado de su co-protagonista de En otras palabras, entre otras versiones. En medio de las repercusiones y elucubraciones mediáticas, la actriz viajó a España para tomarse unos días de descanso y hoy, dos semanas después, regresó al país y habló de su ex y sobre cómo está sobrellevando la situación. “Es un duelo”, confesó.

Se terminaron las vacaciones para Accardi. Tras pasar unos días de relax en Europa y asistir a un casting en busca de traspasar fronteras con su trabajo, la ex Casi ángeles retomó sus obligaciones en el canal de streaming Olga. “Es un lugar que me encanta, en el que me gusta estar, donde me divierto y la paso bien”, reveló ante las cámaras de Intrusos mientras advertía que extrañaba un poco la rutina.

“Estalló la bomba y te fuiste”, lanzó el cronista de América en referencia a la decisión de cruzar el océano justo un día después de comunicar su separación. “Te juro que estaba programado hacía un montón; yo tenía todo el mes libre con la obra y lo planeé. Tengo amigos allá y dije: ‘Bueno, voy un poco al calorcito, al mar’”, aclaró la actriz, que visitó Málaga, Marbella y Madrid.

Tras asegurar que intentó desconectarse y que le vino bien un poco de distracción, Accardi contó cómo está viviendo estos días lejos de Vázquez. “Es tiempo... Paso a paso, día a día. Hay días mejores, días peores. Es un proceso, un duelo que uno tiene que hacer y es el tiempo el que va acomodando las cosas” , aseguró, mientras resaltó que la terapia está siendo una ayuda fundamental en estos momentos.

Gimena Accardi y sus días en Marbella instagram.com/gimeaccardi

Respecto del vínculo actual con su exmarido, reveló: “Seguimos hablando, obvio” . “¿Van a seguir siendo amigos?”, preguntó el movilero queriendo saber un poco más. “Bueno, más adelante se definirá, es muy pronto todavía”, expresó quien durante todo agosto estará de gira con su obra de teatro junto con Andrés Gil. “¿No pensás en conocer gente?”, indagó el periodista. Tras un rotundo no, la actriz se sinceró: “Ni a palos, no puedo ni pensarlo”.

El motivo de la separación

Según el comunicado que los actores publicaron en sus perfiles de Instagram, la decisión fue meditada, ya que desde hacía un año la pareja atravesaba un fuerte desgaste. “Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar”, indicaron en el idéntico texto que postearon en conjunto.

El comunicado de Gimena Accardi anunciando su separación de Nicolás Vázquez (Foto: Historia de Instagram @gimeaccardi)

Ante la repercusión que generaron sus dichos, el protagonista de Rocky rompió el silencio en LAM (América TV), donde dio más detalles al respecto. Tras confesar que a pesar del amor la convivencia se volvió insostenible, reveló que hicieron terapia de pareja para seguir intentándolo, sin embargo, tampoco resultó: “En un momento pensás que ya no hay que charlar tanto y hay que empezar a tomar decisiones”, explicó.

“Uno trata de quedarse con lo mejor. Siempre ella va a ser mi familia y yo voy a ser la de ella“, agregó. También reconoció la importancia de enfocarse en su bienestar emocional. “Tengo que dejar de hacerme el bol... en muchas cosas que tengo que sanar. Tengo que hacerme cargo”, admitió.

Gimena Accardi y Nico Vázquez estaban juntos desde 2007

Horas después del anuncio de la separación y de sus declaraciones en el programa de De Brito, la cuenta de X de LAM difundió un material audiovisual que instaló el debate sobre una posible infidelidad. Se trata de un video que muestra a Nicolás Vázquez en actitud cercana con Mercedes Oviedo, su compañera de elenco en Rocky. La grabación, de 14 segundos, fue captada en un bar de Palermo y allí se ve a los actores bailar con gestos de complicidad.

Nicolás Vázquez Y Mercedes Oviedo bailando en un boliche

Mientras que Accardi volvió a postear advirtiendo que no hubo terceros en discordia, Oviedo se manifestó “indignada” por la difusión de un material que, según su versión, fue sacado de contexto de un evento privado del elenco. Por su parte, Vázquez también salió a desmentir un posible affaire tanto con ella como con Dai Fernández, su coprotagonista en la obra que es furor en calle Corrientes.