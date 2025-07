Fue al programa de Guido Kaczka, contó su dura historia de vida y recaudó $50 millones: “Siempre traté de ser diferente”

Gabriel Figueroa, un artista conocido por tocar su violín en la peatonal de Córdoba, se presentó en el programa Buenas Noches Familia (eltrece) y emocionó a Guido Kaczka con su historia de superación. Es que el joven de 29 años participó en el segmento Puerta de los shows, en el que los televidentes tienen la posibilidad de donar dinero a los participantes. Fue ahí donde contó detalles sobre su vida.

“Mi nombre es Gabriel Figueroa, vengo de Córdoba y soy artista callejero”, se presentó. “Pero en este momento te está conociendo mucha gente. Dicen: ‘¡Ah, mira quién está! ¡Mira quién está!’. ¿Ahí te conocen? ¿Ahí donde hacés, en Córdoba?“, lo interrumpió el conductor. “Y sí, hace bastante, ya hace dos años que estoy tocando y, por suerte, a la gente le gusta mucho, me responde muy bien. Es como un ida y vuelta de buenas energías. Bastante me conocen en las calles de Córdoba", respondió.

El joven se mostró muy tranquilo al hablar de su accidente y contó cómo la música lo ayudó a atravesar ese momento tan difícil (Foto: Captura eltrece)

Fue ahí cuando el artista explicó el motivo por el que está en una silla de ruedas hace 10 años. “Me caí de la moto. Estuve en un choque. Y, bueno, tuve una lesión medular que me dejó en silla de ruedas", dijo. Sorprendido, Guido le consultó: “Y con un camión, mirá, estoy leyendo. Esperá. ¿Y empezaste ahí con todo esto?“.

Gabriel, que también es conocido como Gabilo, contó que la música fue una de las actividades que lo ayudaron a salir adelante. “Me acuerdo de que en un principio tocaba acostado y de a poco me fui enderezando, me ponía almohadas, agarré fuerza en el tronco porque, bueno, me sentaban y me iba para los costados, no tenía estabilidad”, recordó.

El artista difunde gran parte de su trabajo a través de sus redes sociales (@gabrielfigueroa._)

“¡Ahora estás... estás fuerte! ¡Qué bueno!“, expresó Guido. Y agregó: ¡Oíme! Te deben estar viendo seguramente en Córdoba. Ni hablar, ¿no? Y diciendo:, ‘¡Uy, ahí está, ahí está!’. Pero también en toda la Argentina, porque así es La puerta de los shows“. Luego, mostraron un video sobre él, en el que se lo ve mientras toca el violín y cómo reacciona el público.

Además, Gabriel dijo que vive solo a pesar de su dificultad. “Siempre traté de ser diferente. Fue una de las cosas que me ayudaron a salir adelante”, reconoció. Mientras tanto, en la pantalla se seguía mostrando el alias del artista y llegó a recaudar más de 50 millones de pesos. Emocionado y sorprendido, Guido Kaczka concluyó: “Qué suerte que tienen los cordobeses de escucharte en la peatonal. En la rehabilitación y haciendo fuerza, mirá lo que logró”.