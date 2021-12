El presagio de Oscar Ruggeri sobre Lionel Messi al reconocerlo como el mejor jugador del año

Sin dudas, 2021 también fue el año de la consagración definitiva de Lionel Messi en la selección argentina. Tras lograr el tan ansiado título, “La Pulga” se metió de lleno en el corazón de todos los aficionados del combinado nacional. Nadie dudaba de su valía como futbolista, pero no fue hasta alcanzar la Copa América 2021 que el 30 del PSG pudo empatizar de manera definitiva con el público albiceleste. Por todo eso, y por ser el mejor jugador del mundo (refrendado por séptima vez por la revista France Football a través del Balón de Oro), el rosarino de 34 años fue elegido por los periodistas de ESPN como el más destacado del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en el último año.

El premio, entregado en F90, fue descubierto por el comentarista deportivo Oscar Ruggeri, quien llenó de elogios a Leo. Antes de presentar el nombre del ganador, el “Cabezón” les hizo un reconocimiento al resto de los ternados: “Si vos sacás al mejor de todos, después, los demás, están muy parejitos. Podría ser cualquiera”. Los otros postulantes al reconocimiento eran Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero y Rodrigo De Paul, todas piezas fundamentales de la selección desde este año. Sin embargo, admitió que el ganador no tiene discusión: “Es difícil, eh. Porque se trata de la selección. Pero teniendo al mejor de todos, es una diferencia”.

Luego, al mostrar el nombre del ganador, lanzó una sentencia con tono a pronóstico: “Teniendo a este, que hay que aprovecharlo dentro de un año, porque este, nos va a hacer salir campeón del mundo”, aseguró el exdefensor de Real Madrid, Boca Juniors y River Plate. Además, elogió su comportamiento afuera de las canchas: “También por como es. No solo es el mejor gambeteando, si no en la vida”. Y destacó que Messi haya decidido, una vez más, terminar el año en la Argentina. Efectivamente, tras disputar su último partido del año con el PSG, correspondiente a la 19° jornada de la Ligue 1 (ante Lorient, 1 a 1), Messi arribó este jueves a Rosario para pasar las fiestas con su familia, como lo hace habitualmente.

De vínculo afectuoso con el 10 y confeso “fanático” suyo, el animador del ciclo, Sebastián Vignolo, cerró el segmento con una sentencia que no admite segundas lecturas: “El que no quiere a Messi, no quiere a su mamá”.

Aparte de la Copa América, Messi logró este año la Copa del Rey con el F.C. Barcelona. Su pase al PSG representó un verdadero cimbronazo deportivo, social y cultural, con una apoteótica llegada a París. No obstante, Lionel no queda exento de las críticas ante el rendimiento dispar de su equipo.