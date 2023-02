El pronóstico del Kun Agüero que sorprendió a los hinchas de Boca: “Siempre hace lo mismo”

escuchar

El exjugador Sergio “Kun” Agüero compartió este martes por la tarde una nueva jornada de streaming, en este caso, con su excompañero en la selección argentina, Ezequiel Pocho Lavezzi. La excusa era reaccionar en vivo al partido PSG-Bayern Münich, que terminó con victoria para el visitante. Sin embargo, el encuentro entre los dos exjugadores dio lugar a otro tipo de temas de conversación, como por ejemplo, Boca Juniors.

En ese contexto, el exdelantero de Independiente realizó un análisis que causó sorpresa (y orgullo) entre los aficionados xeneizes de las redes sociales. El fragmento fue ampliamente viralizado entre cuentas partidarias de Boca.

“¿Cómo va Boca en el torneo?”, le preguntó Agüero al Pocho, quien rápidamente contestó: “No, Boca viene medio flojo”. Al mismo tiempo, el Kun chequeó la cantidad de puntos que lleva cosechados hasta el momento el equipo de Hugo Ibarra, y dio cuenta de que el torneo acaba de comenzar: “Tiene cuatro puntos. Bue, igual, recién (empieza)...”.

"A BOCA LOS MATABAN TODOS, SIEMPRE IGUAL... AGARRÓ IBARRA Y SALIÓ CAMPEÓN" el Kun analizó el fútbol argentino con el Pocho Lavezzi.



Acto seguido, el streamer hizo un racconto de la actuación de Boca en los torneos pasados, y arribó a una contundente conclusión: “Yo creo que los últimos tres o cuatro años, Boca arranca siempre mal, y después termina peleando el campeonato o lo gana. Siempre hace lo mismo”. En ese momento, Lavezzi le recordó que los torneos ahora son más largos que en su época, y eso hace que el resto de los rivales que no son los más grandes lleguen al final con menos aliento.

No obstante, el exdelantero del Manchester City continuó con su análisis, y reparó en particular en el último año del conjunto xeneize. “El torneo anterior me acuerdo que todos lo mataban a Boca, que (Sebastián) Battaglia no ganaba nada... agarró Ibarra, ganaron todos los partidos y salió campeón”, rememoró.

Seguidamente, Lavezzi hizo la salvedad de que tanto Boca como River “son equipos que tienen jugadores con mucha jerarquía”. “Bueno, pero hay que ganar ocho, nueve partidos seguidos”, le retrucó el Kun.

Firme en su posición, Ezequiel concluyó: “Pero tienen jerarquía. Cuando arrancan a ganar, después siguen ganando”. El video, perteneciente a la señal Star+, fue divulgado en Twitter, y muchos hinchas de Boca le dieron la razón al Kun.

El cuestionamiento al Boca de Ibarra

En el comienzo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), el club de la Ribera sólo logró un triunfo. Hasta el momento, únicamente, pudo derrotar a Atlético Tucumán en la primera fecha, en condición de local. Luego, empató sin goles frente a Central Córdoba, y el último fin de semana, perdió 2-1 ante Talleres (C).

Para el próximo partido, el entrenador Hugo Ibarra podría cambiar hasta ocho jugadores respecto de la fecha pasada; dos de ellos, por obligación (Nicolás Orsini, lesionado; y Sebastián Villa, expulsado). En el once titular, ingresarían algunos de los futbolistas más reclamados por la afición: Equi Fernández y Luca Langoni. También saldrían Juan Ramírez, Pol Fernández y hasta Frank Frabra.

En la previa del partido ante Platense, del próximo domingo, el DT azul y amarillo habló con la prensa, y confesó que, del equipo, le “preocupa prácticamente todo”. Asimismo, se mostró confiado en que todo “va a salir bien”, pero pidió “paciencia”.

