Flavio Azzaro cruzó al Kun Agüero por sus dichos sobre Independiente: “Está desorientado”

El periodista Flavio Azzaro cargó esta semana contra el Kun Agüero, quien tras disputar un partido amistoso en Ecuador, aseguró que si estuviera “bien físicamente jugaría en El Rojo”. La declaración tuvo lugar después de disputar un partido anual organizado por el Barcelona de Guayaquil.

“Antes de jugar seis meses, tengo que ponerme bien físicamente, y ahí, vemos, porque hay varios clubes que me quieren”, dijo Agüero, en un diálogo distendido con su colega José Chatruc. A raíz de estas declaraciones, Azzaro publicó un video en su canal de YouTube titulado: “Agüero juega con Independiente”.

En el clip, Azzaro afirma que “a Agüero le gusta jugar” con la idea de su regreso a las canchas, al margen de su situación física. Asimismo, dijo que no le quita “responsabilidad” al exjugador cuando habla, porque es consciente de las repercusiones que generan sus dichos en los ilusionados hinchas de Independiente.

“‘No mientas, no vas a poder hacer lo que los queríamos que vos hagas. Pero tampoco juegues con nosotros, pensarán (los hinchas)’. Entendemos que te pasó algo que no lo podía descifrar nadie, pero no juegues tampoco con nosotros”, dijo Azzaro, confeso hincha de Racing, poniéndose en el lugar de los fanáticos de Independiente. En esa línea, añadió: “¿Cuántos pibes de Independiente estarán pensando hacerse socios para ver al Kun 5 minutos?”.

Por eso, señaló que el Kun debería salir a contar su situación, al margen de las especulaciones en torno a contactos que se habrían establecido entre representantes de Independiente y el jugador. “Ya debería salir a aclararlo y no lo hizo; si quiere aclarar algo, es el momento”, dijo y agregó: “Él sabe que si dice algo en un streaming, no va a quedar en Ecuador. Ahí es donde yo me permito dudar si Agüero no juega con el sentimiento del hincha”.

Asimismo, justificó la actitud de Agüero, al reparar en el “estrés post-traumático” que puede estar atravesando por dejar la actividad deportiva a causa de una afección cardíaca. “Para mí, Agüero está desorientado. Que a una persona le digan ‘no podés hacer más lo que hiciste toda tu vida porque te podés morir’, debe ser traumático por donde lo mires”, completó.

Kun Agüero participó de La Noche Amarilla, un evento anual organizado por el Barcelona de Guayaquil Instagram: kunaguero

Por otra parte, el comentarista analizó la crítica situación financiera de la institución de Avellaneda, y cómo eso, sumado a las declaraciones del Kun, puede repercutir en el hincha. “Independiente arranca este campeonato con lo que puede; prácticamente, no contrata figuras porque no les puede pagar, el hincha se acomoda a eso, y de repente, aparece esto (por los dichos de Sergio). En caso de que (Agüero) vuelva a jugar, ¿no tiene un compromiso con el Barcelona? ¿Dónde quedamos los hinchas?”, se preguntó Azzaro.

El anterior cruce entre Azzaro y Agüero

Esta no es la primera vez que Azzaro protagoniza un cruce con Agüero. Semanas atrás, el periodista respondió un tuit del Kun, en el que Flavio criticaba a la selección argentina en el marco de Rusia 2018. En su descargo, el cronista lo acusó de tener una “indignación selectiva” y le espetó: “Vos no sos el buenito”.

