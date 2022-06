El reparo que puso Miguel Russo a la llegada de Carlos Tevez a Rosario Central: “Lo único que no me gusta...”

El entrenador del Al-Nassr, Miguel Ángel Russo, habló este lunes respecto de la llegada de Carlos Tevez, a quien dirigió en Boca Juniors entre 2020 y 2021, al banco de suplentes de Rosario Central, en lo que será la primera incursión del “Apache” como técnico. El experimentado DT estuvo al mando del conjunto “Canalla” a lo largo de cuatro ciclos distintos. En ese lugar, “Miguelo” condujo al club a la Primera División, fue finalista de la Copa Argentina, y ganó la mayoría de los clásicos frente a Newell’s Old Boys.

En definitiva, Russo es todo un referente en la historia reciente de “La Academia” rosarina. Por eso, su palabra tiene peso en torno a la actualidad del conjunto auriazul. Más aún, el vínculo entre Miguel y Carlos tiene relevancia, ya que fue el DT quien volvió a apostar por el jugador en su última etapa como delantero del club xeneize. “Primero le deseo lo mejor, espero que le vaya muy bien”, dijo “Miguelito” al ser consultado por el arribo de Tevez al Gigante de Arroyito, en una entrevista que le concedió a TyC Sports.

Luego, sorprendió con un reparo en lo que refiere al momento de la contratación de Tevez por parte de la institución “Canalla”. En ese sentido, indicó que hay algo que no le agrada de la llegada de Carlitos a Central. “Lo único que no me gusta es que llega en un momento muy político, con elecciones”, subrayó. En cuanto al plantel con el que cuenta su ahora colega, indicó: “Y bueno, (llega) con una cantidad de chicos enorme; algunos con mucho futuro, pero hay que sostenerlos. Tiene chicos, Central siempre los tiene, y va a descubrir muchos más”. Después, agregó: “En eso espero lo mejor, que se desarrolle bien”.

Carlos Tevez y la complicidad con Miguel Angel Russo

Por otra parte, señaló el significado que tiene la figura de Tevez frente a un plantel de futbolistas, habida cuenta de la laureada carrera que tuvo el exjugador de Boca, Manchester United y Juventus, entre otros equipos: “Tiene una gran espalda atrás por su carrera como futbolista, tuvo grandes entrenadores. Ahora, queda en él”. Acto seguido, precisó qué se necesita para ser DT: “Si esto te gusta, lo llevás adelante. Pero es con amor”. En cuanto a la postura que tendrán los equipos de su exdirigido, y cómo comunicarle su idea los futbolistas, opinó: “Creo que cada uno tiene su su forma. Sé que es un mundo nuevo. Una cosa es cómo uno siente el fútbol, y otra, es explicárselo a 25 personas, de qué manera...”.

Por último, les mandó un mensaje de apoyo tanto a Tevez como a su exclub: “Uno desea lo mejor para él y para Central, porque van a ir de la mano”. Este martes, desde las redes sociales de la institución de Arroyito, presentaron a su flamante DT. “El Apache se convirtió en el nuevo entrenador auriazul, tras firmar contrato con el Club por 12 meses. Carlos “el Chapa” Retegui, será integrante de su cuerpo técnico”, escribieron en la cuenta de Twitter de Central. Además, acompañaron las palabras con un emotivo video.