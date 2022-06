Leandro Paredes y una frase que ilusiona a todos los hinchas de Boca: “Después de lo que vi el otro día...”

El futbolista Leandro Paredes pronunció este miércoles una frase que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors, en el marco de una entrevista que le dio al periodista Julio Leiva en el programa de YouTube Caja Negra. De visita en la Argentina tras la finalización de la temporada en Europa, el volante del PSG visitó La Bombonera para ir a ver al equipo de sus amores. Allí, recibió una plaqueta a manos de dos miembros del Consejo de fútbol que ocuparon su posición e hicieron historia en el club xeneize: Mauricio “Chicho” Serna y Raúl Cascini.

Tras su nuevo paso por el estadio Alberto J. Armando, y consultado por el periodista sobre su posible regreso al club, Paredes aseguró que le gustaría en algún momento volver a vestir la camiseta azul y oro, y agregó otro comentario que refuerza su deseo. ”Siempre lo digo. Después de lo que vi el otro día, me dieron todavía más ganas”, lanzó. A la vez, se mostró prudente con los tiempos y aseguró que no quiere crear falsas expectativas: “Tampoco quiero ilusionar ahora a la gente. Todavía soy joven, tengo un contrato con mi club, muchas cosas importantes por delante. Cuando se tenga que dar, se dará, seguramente”.

Leandro Paredes, en su última visita a La Bombonera Instagram Leandro Paredes

Al mismo tiempo, contó que tiene una relación muy buena con el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme: “Me llevo muy bien. Él fue uno de los que me trató muy bien cuando me tocó subir. Cuando me fui, seguí hablando, estando en contacto. Siempre me aconseja muchísimo, me felicita después los partidos, hablo muchísimo. El otro día me invitó a la cancha, fui, estuve con él un rato, hablé muchísimo”.

Una anécdota con Sebastián Battaglia

Por otra parte, el futbolista nacido en San Justo, provincia de Buenos Aires, reveló que, en su primer entrenamiento, fue golpeado por el actual entrenador de Boca, Sebastián Battaglia. Según explicó, en aquel entonces, Claudio Borghi, el DT que lo promocionó a Primera División, se reunió con los referentes del plantel, y los desafió a que uno de ellos arremetiera contra el juvenil, para ensayar una situación que podría vivir en un partido profesional. En ese momento, Juan Manuel Insaurralde levantó la mano. Sin embargo, el “Bichi” lo descartó por considerarlo demasiado “bruto”.

Fue entonces que el exjugador designó al actual entrenador xeneize. Paredes explicó que revivió aquella historia con Battaglia, el día que fue invitado al estadio para presenciar la victoria de Boca contra Arsenal, en el debut del conjunto de La Ribera en la Liga Profesional. “El otro día lo vi y me hizo acordar una anécdota que tenía con él. El primer entrenamiento que yo hago con Primera, el ‘Bichi’ Borghi quería probarme como reaccionaba una patada cuando me peguen en un partido en un entrenamiento. Entonces, hizo una reunion, y pidió que alguno me pegue una patada. En ese momento, me habían contado que el Chaco Insaurralde había levantado la mano y le dijo: ‘no, vos sos muy bruto’. Entonces, le dio la responsabilidad a Seba Battaglia”.

La broma en su debut y la lesión que cambió todo

Asimismo, contó una historia sobre su estreno en el primer equipo. Aparentemente, Borghi le jugó una mala pasada, que le hizo perder aliento por unos segundos, que para él, fueron una eternidad. “Aparece en el pizarrón que me tenía que presentar en el gimnasio a las 9:30. Estaba preparadito ahí, estaba todo el plantel, él llega más tarde y me dice: ‘¿qué hacés acá?’. Le digo: ‘estaba mi nombre en el pizarrón diciendo que me tenía que presentar acá. Me dice: ‘cómo es tu nombre’, le digo y me dice: ‘se habrán equivocado, ¿podés esperar afuera?’. En ese momento, se me cayó el mundo. Estuve diez segundos afuera del gimnasio, que para mí fueron cuatro o cinco horas, y él volvió a salir, y me dijo que era una broma, que me iba a presentar adelante de todos. En ese momento, me quería poner a llorar, irme a mi casa, no sabía qué hacer.

Por otra parte, confesó que la grave lesión ligamentaria que sufrió en su tobillo izquierdo, que le fue provocada por su entonces compañero de equipo Agustín Orión en un entrenamiento, aceleró su prematura transferencia al exterior cuando solo tenía 20 años. “Ayudó a que deje el club en ese momento. No jugaba, entonces junto a mi familia, tomamos la decisión de irme. Había una oportunidad importante en Italia. Hoy en día, no me arrepiento porque salió todo como esperaba”, cerró.