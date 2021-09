El romántico mensaje de la esposa de Robert Lewandowski por haber ganado la Bota de Oro

En el año marcado por la pandemia, el nombre de Robert Lewandowski resaltó entre tantas estrellas deportivas. Es que el delantero polaco se convirtió en el futbolista que más goles metió entre todas las ligas europeas en 2020 y, por esto, recibió la Bota de Oro , que le entregó la European Sports Media, y fue felicitado incluso por su propio club, el Bayern Munich.

Al máximo goleador del 2020 le fue entregado el premio en una ceremonia que se llevó a cabo en el museo del Allianz Arena, donde se lo reconoció por los 41 tantos que marcó en la temporada pasada, una marca por la que superó al alemán Gerd Müller que en la 71/72 había hecho 40 goles.

"Estoy muy orgullosa de vos": otro mensaje de la esposa de Lewandowski Instagram @annalewandowskapba

Lewandowski posó en la gala junto a su esposa, Anna Stachurska, quien además de acompañarlo le dedicó un romántico posteo por el logro conseguido. “Cariño mío, estoy muy orgullosa de vos”, empezaba el mensaje la karateca y mamá de sus dos hijos.

“ Cada día veo cuánto esfuerzo le ponés a tu trabajo para hacer tus sueños realidad. Sos un gran atleta y la persona más buena que conozco ”, continuó la mujer con la que el futbolista comparte la vida hace más de siete años, cuando se casaron.

Además de acompañarlo en cada uno de los momentos de su carrera, Stachurska cumple un rol clave en el rendimiento de Lewandowski dado que, como especialista en nutrición, le lleva la dieta para que se mantenga en el máximo nivel.

Lewandowski y su esposa en la previa de la entrega de la Bota de Oro Instagram @annalewandowskapba

El jugador que recibió a fines de 2020 el premio The Best a mejor futbolista del mundo, por su parte, publicó una foto con su esposa y agradeció en sus redes a su familia, compañeros, entrenadores y a todo el Bayern Munich. “Ganar este título no habría sido posible sin su apoyo”.