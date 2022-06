El romántico y lujoso pedido de casamiento de Thibaut Courtois en la Costa Amalfitana

Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid y de la selección de Bélgica, optó por la Costa Amalfitana en Italia para pedirle casamiento a su prometida Mishel Gerzig. En sus cuentas de Instagram, ambos realizaron un posteo en conjunto donde se muestran visiblemente enamorados y el lungo deportista eligió la proa de un barco, con un imponente paisaje de fondo, como lugar para colocarle el anillo a la modelo oriunda de Israel, que agregó en la publicación: “¡Sí! toda una vida contigo”.

El emotivo momento que vivieron Courtois y su prometida en la Costa Amalfitana Foto: Instagram @mishelgerzig

Esta acción le sirvió al guardameta de 2 metros de altura para continuar con las buenas noticias en este año. En primer lugar, en el plano deportivo, su participación en el conjunto español fue determinante para la conquista de la Champions League, el certamen más importante a nivel de clubes en toda Europa. En virtud de ello, Real Madrid enfrentó en la final a Liverpool, en el Stade de France, ante una multitud de personas y fue su equipo el que ganó por 1-0 con gol del brasilero Vinicius Jr. Su actuación mereció un párrafo aparte, ya que contuvo todos los embates del equipo inglés que se caracterizó durante toda la Premier League y la UCL en ser un equipo sumamente efectivo en el área contraria.

Una de las consecuencias inmediatas que sufrió Courtois al terminar la competencia fue una lesión en su pubis, que lo obligó a encarar un proceso de recuperación física y lo dejó al margen de la selección de Bélgica que afronta, actualmente, la UEFA Nations League. Esta situación no cayó para nada bien en el país europeo y algunos medios reflejaron su disgusto con el argumento que tanto el arquero, como otros compañeros que no conforman el plantel, no tenían ganas de participar después de un calendario con muchos compromisos. “Algunos internacionales belgas no tenían ganas de jugar después de un año difícil”, manifestó el sitio Het Nieuwsblad.

Ambos manejan un perfil de mucha popularidad en sus ámbitos profesionales. Por el lado de Herzig, tiene 25 años y una historia de superación atrás. Nacida en la ciudad de Eilat, su padre es taxista y su madre trabajó en una agencia de viajes. Ella, desde muy chica, incursionó en el mundo del modelaje y con tan solo 16 años, ingresó a una agencia internacional de modelos, donde comenzó a dar sus primeros pasos y por ende, sus primeros trabajos.

Con 576 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Mishel comenzó a pulir su faceta de influencer, que lo asoció con su imponente figura que es pretendida por varias marcas. Al recorrer su feed, se observan imágenes suyas vacacionando por París y Dubái, otras modelando para marcas de lencería y en los últimos posteos junto a Cortouis, tanto en una cancha de fútbol como fuera de ella.

“Feliz cumpleaños a mi mejor amigo y mi media naranja. Te deseo sobre todo salud y fuerza y prometo cuidar de todo lo demás. Hacerte sonreír todos los días, ser feliz y que te sientas amado”, destacó en un texto sobre el día de cumpleaños del belga.