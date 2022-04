El sugestivo mensaje de Agustín Almendra... ¿para Sebastián Battaglia?

El futbolista de Boca Juniors, Agustín Almendra, publicó este viernes por la mañana en su cuenta de Instagram un sugestivo mensaje, que pareciera tener un destinatario directo. El volante xeneize citó un fragmento de la sesión 23 de Bizarrap con Paulo Londra, luego de jugar con la Reserva ante Barracas Central: “Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui. Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mío y el periodista esté inventando lío. Eso no me importa, yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo”.

El mediocampista, de 22 años, fue titular en el triunfo del equipo azul y oro en el predio de Ezeiza ante el “Guapo” por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El futbolista fue sustituido en medio del encuentro por la dupla técnica Hugo Ibarra-Mauricio Serna, y recibió una ovación por parte de la hinchada local.

Cabe recordar que Almendra fue separado del plantel profesional por decisión del entrenador Sebastián Battaglia, tras un sonado acto de inconducta. Hace algunas semanas, el futbolista volvió a jugar con la reserva, y se especuló con su regreso al primer equipo, idea que el propio DT desterró rápidamente. “Yo ya fui muy claro, muchachos: no quiero redundar en un tema que ya se hace denso, sinceramente no quiero... Fui claro en mis declaraciones, y lo vuelvo a repetir: yo fui claro en mis declaraciones cuando hablé en su momento, no creo que tenga que volver a decir nada”.

La historia que publicó Agustín Almendra, con un fragmento muy particular de la sesión 23 de Bizarrap Captura Instagram Agustín Almendra

El escándalo Almendra-Battaglia

Según pudo reconstruir LANACION, durante un entrenamiento, Agustín tuvo un altercado con el director técnico, a quien le dijo: “A vos te arman el equipo”, y agregó un insulto. En ese momento, Darío Benedetto salió en defensa del DT: “Te fuiste a la mierd...”. “Bajá un cambio, Agustín”, le llegó a decir en la puerta Diego “Pulpo” González. “Callate la boca porque te boxeo a vos también”, le habría contestado el mediocampista, de acuerdo con el programa Conectados al Mediodía.

En recientes declaraciones a ESPN, Almendra se mostró arrepentido de su actitud, y contó que habló con el vicepresidente Juan Román Riquelme: ”Me acerqué al palco y por suerte tuve una charla muy positiva con él. Era lo primero que yo buscaba, tener una charla con él”. Además, manifestó su deseo de hablar con el DT: “Ojalá en un momento pueda hablar con el técnico. No tuve la oportunidad de cruzarlo, porque entrenamos en distintos horarios y se hace muy difícil así. (...) Fue un momento de calentura. (...) Ojalá pueda hablar con el técnico y pedirle disculpas”.