Federico Bulos sorprendió con un nuevo look y Sebastián Vignolo le encontró un parecido

Federico Bulos, columnista de F90 (ESPN), sorprendió este jueves a sus compañeros de programa con un nuevo look, y el conductor, Sebastián Vignolo, se animó a encontrarle un parecido. El “Negro”, que llevaba un par de días de ausencia en el ciclo, apareció en el pase con F12 de una manera distinta.

Federico Bulos: para Vignolo y Closs, se parece físicamente al secretario de Comercio Roberto Feletti Captura ESPN

Entre risas, Vignolo luego explicó a qué dirigente político lo encontraba parecido a Bulos. “Salude a (Roberto) Feletti)”, le dijo el “Pollo” a su colega, Mariano Closs, en relación a Federico. Se trata del secretario de Comercio Interior del Gobierno Nacional. Por su parte, Closs acotó: “Mientras Jürgen Klopp dirige sin lentes, él se los colocó”.

Roberto Feletti, secretario de Comercio interior Archivo

Acto seguido, Bulos, sin dar muchos detalles, explicó por qué usaba anteojos: “Tuve unos inconvenientes estos días”. Quien lo apoyó fue su compañero Vignolo, quien agregó que el panelista “tuvo un percance”. Entre risas, Marcelo Sottile lo chicaneó al compañero por la manera en que habitualmente consigue los productos que usa. “La noticia no es que haya puesto lentes, si no que haya pagado los lentes”, dijo el “Cholo” con respecto al famoso “canje” que muchas veces utilizan las personalidades públicas para no pagar un bien a cambio de promocionarlo.

La dura opinión de Bulos sobre un jugador de Boca: “Tiene una perimetral”

Por otra parte, el periodista se mostró más enérgico que de costumbre por su ausencia en los últimos días, y y no escatimó en críticas con el futbolista Pol Fernández, que en los últimos partidos de Boca, se desempeñó como volante central. “Hace dos días que no vengo, y ustedes me hablan de un cinco que tiene una perimetral muchachos, no se mueve, corre cinco metros para allá, cuatro para allá, dale”.

Pol Fernández Prensa Boca

Por último, estableció las maneras distintas de jugar que tiene los dos equipos más grandes de Argentina. “Todo el mundo en la calle, salvo los periodistas, que también somos personas, te dice: ‘che, qué diferencia ver el martes a Boca y ayer a River’. Sí, hay una diferencia abismal. Un equipo parado, contra un equipo que te rompe las patas”, concluyó.